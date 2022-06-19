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https://tr.sputniknews.com/20220619/cavusoglu-kosovada-konustu-aramizi-bozmaya-calisanlar-oluyor-bunlara-firsat-vermeyecegiz-1057624106.html
Çavuşoğlu Kosova'da konuştu: Aramızı bozmaya çalışanlar oluyor bunlara fırsat vermeyeceğiz
Çavuşoğlu Kosova'da konuştu: Aramızı bozmaya çalışanlar oluyor bunlara fırsat vermeyeceğiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'da soydaşlara yönelik yaptığı konuşmasında, "Aramızı bozmaya çalışanlar oluyor, bunlara fırsat vermeyeceğiz"... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T20:21+0300
2022-06-19T20:21+0300
dünya
türkiye
kosova
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı Kosova’nın Mamuşa bölgesinde Kosovalılara hitap etti. Çavuşoğlu, Mamuşa'da bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Ata yadigarı topraklarda, Mamuşa'da 4 seneden sonra tekrar sizlerle beraber olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'deki 85 milyonun sizlere selamlarını getirdim. Sultan Murad Han ve beraberindeki gaziler 633 yıl önce bu beldeyi Müslüman Türklere yurt yaptı. Sultan Murad Han bunun için şehadet şerbetini içti. Bu topraklar Mehmet Akif Ersoy gibi şair çıkardı. Mehmet Akif'in, Sultan Murad Han'ın meşhedi için yazdığı mısralar; Şöyle meşhed, öpeyim secde edip toprağını. Yok mudur sende Murad'ın sende 2, 3 damla kanı? Bu toprağın mayası şehitlerimizin kanıdır. Bu toprağın mayası Evlad-ı Fatihan'dır. Allah varlığınızı daim etsin. Başta soydaşlar olmak üzere Balkanlar'daki tüm kardeşlerimiz, Türk milletinin aklında ve gönlünde. Biliyoruz sizin yüreğiniz de Türkiye ile birlikte çarpıyor. Türkiye'nin sevinciyle sevindiğinizi, hüznüyle hüzünlendiğinizi biliyoruz. İşte 15 Temmuz hain darbe gecesinde buradan verdiğiniz desteği hiçbir zaman unutamayız."'Kosova, camianın saygın bir üyesi oldu""Bugün Kosova, sizlerin de katkılarıyla camianın saygın bir üyesi oldu" diyen Çavuşoğlu, "Her zaman birlik beraberlik huzur ve refah içinde görmek sizleri bizim en büyük arzumuz. Bugün sivil toplum örgütleri ve siyasetin içinde olan arkadaşlarımıza da vermeye çalıştığımız mesaj bu. Biz Türkiye olarak, Türkiye’deki kardeşlerimiz olarak sizlerden başka bir beklentimiz yok. Sizin birliğiniz, beraberliğiniz, dirliğiniz. Anadolu’da ve Balkanlar'da aynı yapıyı inşa eden Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin dediği gibi ve Cumhurbaşkanımızın da hatırlattığı gibi bir olacağız, diri olacağız inşallah. Aramızı bozmaya çalışanlar oluyor bunlara fırsat vermeyeceğiz. Kendi aramıza nifak sokulmasına izin vermeyeceğiz. Kişisel çıkarlarımızı, Türk toplumunun üzerinde tutmayacağız. Soydaşlarımızın yaşadığı bazı bölgelerde kavgalar, çekişmeler oluyor. Bunları gördüğümüz zamanda çok üzülüyoruz. Her gelişimizde evimizde hissettiğimiz Mamuşa'da bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.
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türkiye, kosova, mevlüt çavuşoğlu

Çavuşoğlu Kosova'da konuştu: Aramızı bozmaya çalışanlar oluyor bunlara fırsat vermeyeceğiz

20:21 19.06.2022
© AAÇavuşoğlu
Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova'da soydaşlara yönelik yaptığı konuşmasında, "Aramızı bozmaya çalışanlar oluyor, bunlara fırsat vermeyeceğiz" ifadelerini kullanarak, “Kişisel çıkarlarımızı, Türk toplumunun üzerinde tutmayacağız” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun son durağı Kosova’nın Mamuşa bölgesinde Kosovalılara hitap etti. Çavuşoğlu, Mamuşa'da bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
"Ata yadigarı topraklarda, Mamuşa'da 4 seneden sonra tekrar sizlerle beraber olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'deki 85 milyonun sizlere selamlarını getirdim. Sultan Murad Han ve beraberindeki gaziler 633 yıl önce bu beldeyi Müslüman Türklere yurt yaptı. Sultan Murad Han bunun için şehadet şerbetini içti. Bu topraklar Mehmet Akif Ersoy gibi şair çıkardı. Mehmet Akif'in, Sultan Murad Han'ın meşhedi için yazdığı mısralar; Şöyle meşhed, öpeyim secde edip toprağını. Yok mudur sende Murad'ın sende 2, 3 damla kanı? Bu toprağın mayası şehitlerimizin kanıdır. Bu toprağın mayası Evlad-ı Fatihan'dır. Allah varlığınızı daim etsin. Başta soydaşlar olmak üzere Balkanlar'daki tüm kardeşlerimiz, Türk milletinin aklında ve gönlünde. Biliyoruz sizin yüreğiniz de Türkiye ile birlikte çarpıyor. Türkiye'nin sevinciyle sevindiğinizi, hüznüyle hüzünlendiğinizi biliyoruz. İşte 15 Temmuz hain darbe gecesinde buradan verdiğiniz desteği hiçbir zaman unutamayız."

'Kosova, camianın saygın bir üyesi oldu"

"Bugün Kosova, sizlerin de katkılarıyla camianın saygın bir üyesi oldu" diyen Çavuşoğlu, "Her zaman birlik beraberlik huzur ve refah içinde görmek sizleri bizim en büyük arzumuz. Bugün sivil toplum örgütleri ve siyasetin içinde olan arkadaşlarımıza da vermeye çalıştığımız mesaj bu. Biz Türkiye olarak, Türkiye’deki kardeşlerimiz olarak sizlerden başka bir beklentimiz yok. Sizin birliğiniz, beraberliğiniz, dirliğiniz. Anadolu’da ve Balkanlar'da aynı yapıyı inşa eden Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin dediği gibi ve Cumhurbaşkanımızın da hatırlattığı gibi bir olacağız, diri olacağız inşallah. Aramızı bozmaya çalışanlar oluyor bunlara fırsat vermeyeceğiz. Kendi aramıza nifak sokulmasına izin vermeyeceğiz. Kişisel çıkarlarımızı, Türk toplumunun üzerinde tutmayacağız. Soydaşlarımızın yaşadığı bazı bölgelerde kavgalar, çekişmeler oluyor. Bunları gördüğümüz zamanda çok üzülüyoruz. Her gelişimizde evimizde hissettiğimiz Mamuşa'da bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.
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