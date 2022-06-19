https://tr.sputniknews.com/20220619/cevredekiler-tarafindan-ikna-edilen-ogrenci-bu-kez-de-kimligi-yaninda-olmadigi-icin-sinava-giremedi-1057614376.html

Çevredekiler tarafından ikna edilen öğrenci, bu kez de kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi

Çevredekiler tarafından ikna edilen öğrenci, bu kez de kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ikinci oturumu saat 10.15 itibariyle başladı. Beyoğlu'nda gözlüğünü emanete bırakmaya giden bir öğrenci sınava girmekten... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T12:36+0300

2022-06-19T12:36+0300

2022-06-19T12:36+0300

yaşam

türkiye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

sınav

güneş gözlüğü

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Beyoğlu'ndaki İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde YKS yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gelen öğrenciler, evrakları kontrol edilerek, üst aramasından geçirildi. Sınavın başlamasına kısa bir süre kala gelen bir öğrenciden, güneş gözlüğünü emanete bırakması istendi. Boran Elaldı, gözlüğünü teslim etmeye giderken sınava girmekten vazgeçti. Elaldı'yı bir veli ikna ederek alkışlar eşliğinde salona getirdi. Ancak bu sefer de öğrencinin kimliğinin yanında olmadığı anlaşıldı.Öğrenciyi ikna edip sınav kapısına getiren Vehbi Yıldırım "Kendi çocuğumu onun yerine koydum. Güneş gözlüğüyle gelmiş, içeri almadılar. Gözlüğü bahane ederek gidiyordu, orada görüncü ikna ettim" dedi.Boran Elaldı "Zaten öylesine gelmiştim, girmeyecektim. Üniversite benim için vakit kaybı. İş kuracağım. Eşyaları bırakmam gerekiyormuş. Ben de götürdüm bıraktım eşyaları. Benden 7 lira istediler. Zaten üniversite sınavı için 115 lira verdim. Niye bir daha para veriyorum dedim. Ben de boşverdim gitti. Zaten TYT'ye yetişememiştim. Giriş belgesinde her şey var diye kimliğimi almadım" diye konuştu.

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türkiye, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, güneş gözlüğü