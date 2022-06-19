https://tr.sputniknews.com/20220619/cumhurbaskani-erdogan-israilli-mevkidasi-herzog-ile-telefonda-gorustu-1057622387.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T18:26+0300
2022-06-19T18:26+0300
2022-06-19T18:40+0300
dünya
türkiye
israil
recep tayyip erdoğan
isaac herzog
görüşme
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye’nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.
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türkiye, israil, recep tayyip erdoğan, isaac herzog, görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile telefonda görüştü
18:26 19.06.2022 (güncellendi: 18:40 19.06.2022) Abone ol
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye’nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.