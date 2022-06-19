Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220619/cumhurbaskani-erdogan-israilli-mevkidasi-herzog-ile-telefonda-gorustu-1057622387.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T18:26+0300
2022-06-19T18:40+0300
dünya
türkiye
israil
recep tayyip erdoğan
isaac herzog
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056673531_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_acaa7e86f98f88b1b4f4e7449e4ce11f.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye’nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056673531_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_ad683072d4ada0de62d29a065589b5d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, israil, recep tayyip erdoğan, isaac herzog, görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile telefonda görüştü

18:26 19.06.2022 (güncellendi: 18:40 19.06.2022)
© AP Photo / Burhan OzbiliciCumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Abone olTelegram
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye’nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала