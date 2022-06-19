https://tr.sputniknews.com/20220619/cumhurbaskani-erdogan-israilli-mevkidasi-herzog-ile-telefonda-gorustu-1057622387.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T18:26+0300

2022-06-19T18:26+0300

2022-06-19T18:40+0300

dünya

türkiye

israil

recep tayyip erdoğan

isaac herzog

görüşme

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye’nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.

israil

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türkiye, israil, recep tayyip erdoğan, isaac herzog, görüşme