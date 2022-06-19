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Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
İskenderun Körfezinde inşaat halindeki demir çelik fabrikasında demiryoluna elektrik hattı döşeyen işçilerin çalışma alanına kontrolsüz giren lokomotifin... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T07:18+0300
2022-06-19T07:18+0300
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabaha karşı 2. Organize Sanayi Bölgesinde kurulumu devam bir demir çelik tesisi sınırları içerisinde lokomotif, işçilere çarptı.Demir yolu güzergahında elektrik hattı döşeme çalışması yapan işçilerin olduğu kamyona lokomotif çarptı. İçerisinde makinisti olmayan ve freni boşaldığı düşünülen lokomotifin çarpması sonucu yaşanan kazada Abdullah Dönegel isimli elektrik işçisi olay yerinde yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma lokomotifin kendi başına hareket etmesinde ihmali bulunan iki makinist görevlisini gözaltına aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220616/ankara-nigde-otoyolunda-kaza-2-olu-2-yarali-1057484687.html
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türkiye, hatay, tren, kaza, lokomotif

Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

07:18 19.06.2022
© İHA / AHMET SEHER - NECATİ İVGİNDemir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© İHA / AHMET SEHER - NECATİ İVGİN
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İskenderun Körfezinde inşaat halindeki demir çelik fabrikasında demiryoluna elektrik hattı döşeyen işçilerin çalışma alanına kontrolsüz giren lokomotifin kamyon ve işçilere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabaha karşı 2. Organize Sanayi Bölgesinde kurulumu devam bir demir çelik tesisi sınırları içerisinde lokomotif, işçilere çarptı.
Demir yolu güzergahında elektrik hattı döşeme çalışması yapan işçilerin olduğu kamyona lokomotif çarptı. İçerisinde makinisti olmayan ve freni boşaldığı düşünülen lokomotifin çarpması sonucu yaşanan kazada Abdullah Dönegel isimli elektrik işçisi olay yerinde yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma lokomotifin kendi başına hareket etmesinde ihmali bulunan iki makinist görevlisini gözaltına aldı.
Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
TÜRKİYE
Ankara-Niğde Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 2 yaralı
16 Haziran , 02:15
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