https://tr.sputniknews.com/20220619/demir-yoluna-elektrik-hatti-ceken-iscilere-lokomotif-carpti-1-olu-2-yarali-1057608383.html

Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İskenderun Körfezinde inşaat halindeki demir çelik fabrikasında demiryoluna elektrik hattı döşeyen işçilerin çalışma alanına kontrolsüz giren lokomotifin... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T07:18+0300

2022-06-19T07:18+0300

2022-06-19T07:18+0300

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabaha karşı 2. Organize Sanayi Bölgesinde kurulumu devam bir demir çelik tesisi sınırları içerisinde lokomotif, işçilere çarptı.Demir yolu güzergahında elektrik hattı döşeme çalışması yapan işçilerin olduğu kamyona lokomotif çarptı. İçerisinde makinisti olmayan ve freni boşaldığı düşünülen lokomotifin çarpması sonucu yaşanan kazada Abdullah Dönegel isimli elektrik işçisi olay yerinde yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma lokomotifin kendi başına hareket etmesinde ihmali bulunan iki makinist görevlisini gözaltına aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220616/ankara-nigde-otoyolunda-kaza-2-olu-2-yarali-1057484687.html

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