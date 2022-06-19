https://tr.sputniknews.com/20220619/demir-yoluna-elektrik-hatti-ceken-iscilere-lokomotif-carpti-1-olu-2-yarali-1057608383.html
Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
İskenderun Körfezinde inşaat halindeki demir çelik fabrikasında demiryoluna elektrik hattı döşeyen işçilerin çalışma alanına kontrolsüz giren lokomotifin... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T07:18+0300
2022-06-19T07:18+0300
2022-06-19T07:18+0300
türkiye
türkiye
hatay
tren
kaza
lokomotif
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1057608236_105:0:3746:2048_1920x0_80_0_0_32b0cb6239d7f03bf23439394c371595.jpg
Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabaha karşı 2. Organize Sanayi Bölgesinde kurulumu devam bir demir çelik tesisi sınırları içerisinde lokomotif, işçilere çarptı.Demir yolu güzergahında elektrik hattı döşeme çalışması yapan işçilerin olduğu kamyona lokomotif çarptı. İçerisinde makinisti olmayan ve freni boşaldığı düşünülen lokomotifin çarpması sonucu yaşanan kazada Abdullah Dönegel isimli elektrik işçisi olay yerinde yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma lokomotifin kendi başına hareket etmesinde ihmali bulunan iki makinist görevlisini gözaltına aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220616/ankara-nigde-otoyolunda-kaza-2-olu-2-yarali-1057484687.html
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1057608236_654:0:3385:2048_1920x0_80_0_0_f63a45918c38b3a29ba202ffa454bd13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, hatay, tren, kaza, lokomotif
Demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere lokomotif çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Abone ol
İskenderun Körfezinde inşaat halindeki demir çelik fabrikasında demiryoluna elektrik hattı döşeyen işçilerin çalışma alanına kontrolsüz giren lokomotifin kamyon ve işçilere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabaha karşı 2. Organize Sanayi Bölgesinde kurulumu devam bir demir çelik tesisi sınırları içerisinde lokomotif, işçilere çarptı.
Demir yolu güzergahında elektrik hattı döşeme çalışması yapan işçilerin olduğu kamyona lokomotif çarptı. İçerisinde makinisti olmayan ve freni boşaldığı düşünülen lokomotifin çarpması sonucu yaşanan kazada Abdullah Dönegel isimli elektrik işçisi olay yerinde yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma lokomotifin kendi başına hareket etmesinde ihmali bulunan iki makinist görevlisini gözaltına aldı.