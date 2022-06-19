https://tr.sputniknews.com/20220619/dunyanin-en-kalabalik-boks-dersi-14-bini-askin-kisi-katildi--1057611998.html
Dünyanın en kalabalık boks dersi: 14 bini aşkın kişi katıldı
Dünyanın en kalabalık boks dersi: 14 bini aşkın kişi katıldı
Meksika'nın başkenti Mexico City'de 14 bin 299 kişinin katılımıyla dünyanın en kalabalık boks dersi düzenlendi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T11:31+0300
2022-06-19T11:31+0300
2022-06-19T11:31+0300
yaşam
meksika
boks
kick boks
rekor
guinness rekorlar kitabı
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Dünyanın en yüksek katılımlı boks dersi Meksika’da gerçekleşti. Başkent Mexico City’nin tarihi merkezindeki meydanda açık havada yapılan boks dersine 14 bin 299 kişi katıldı.Düzenlenen boks dersinde Dünya Boks Konseyi Başkanı Mauricio Sulaiman’ın yanı sıra Andy Ruiz ve Oscar Valdez gibi dünya şampiyonluğu bulunan 50 boksör yer aldı. Mexico City’nin tarihi merkezinde sabah toplanmaya başlayan katılımcılar yeşil, beyaz ve kırmızı renkli tişört giyerek Meksika bayrağını simgeleyecek şekilde meydana dizildi.30 dakika sürdü Meksika milli marşının okunmasının ardından eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleri ile başlayan tarihi boks dersi yaklaşık 30 dakika sürdü. Mexico City Valisi Claudia Scheinbaum, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle etkinliğe katılamazken sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, etkinliğe katılarak destek veren dünya şampiyonu boksörlere ve tüm öğrencilere teşekkürlerini iletti.Dünya Boks Konseyi Başkanı Mauricio Sulaiman, etkinlik sonrası organizasyon yöneticilerini tebrik ederken kendilerine günün hatırası olarak üzerinde Guinness Rekoru simgesi bulunan bir altın kemer hediye etti.14 bin 299 kişiyle dünya çapında en yüksek katılımlı boks dersi Guinness tarafından onaylandı.Daha önceki rekor 2017 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da 3 bin kişiyle elde edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210414/isvicrenin-urettigi-einsteinli-hatira-parasi-guinnes-rekorlar-kitabinda-1044272877.html
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meksika, boks, kick boks, rekor, guinness rekorlar kitabı
Dünyanın en kalabalık boks dersi: 14 bini aşkın kişi katıldı
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Meksika'nın başkenti Mexico City'de 14 bin 299 kişinin katılımıyla dünyanın en kalabalık boks dersi düzenlendi.
Dünyanın en yüksek katılımlı boks dersi Meksika’da gerçekleşti. Başkent Mexico City’nin tarihi merkezindeki meydanda açık havada yapılan boks dersine 14 bin 299 kişi katıldı.
Düzenlenen boks dersinde Dünya Boks Konseyi Başkanı Mauricio Sulaiman’ın yanı sıra Andy Ruiz ve Oscar Valdez gibi dünya şampiyonluğu bulunan 50 boksör yer aldı.
Mexico City’nin tarihi merkezinde sabah toplanmaya başlayan katılımcılar yeşil, beyaz ve kırmızı renkli tişört giyerek Meksika bayrağını simgeleyecek şekilde meydana dizildi.
30 dakika sürdü
Meksika milli marşının okunmasının ardından eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleri ile başlayan tarihi boks dersi yaklaşık 30 dakika sürdü.
Mexico City Valisi Claudia Scheinbaum, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle etkinliğe katılamazken sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, etkinliğe katılarak destek veren dünya şampiyonu boksörlere ve tüm öğrencilere teşekkürlerini iletti.
Dünya Boks Konseyi Başkanı Mauricio Sulaiman, etkinlik sonrası organizasyon yöneticilerini tebrik ederken kendilerine günün hatırası olarak üzerinde Guinness Rekoru simgesi bulunan bir altın kemer hediye etti.
14 bin 299 kişiyle dünya çapında en yüksek katılımlı boks dersi Guinness tarafından onaylandı.
Daha önceki rekor 2017 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da 3 bin kişiyle elde edilmişti.