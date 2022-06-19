Türkiye
MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: PKK'lı yönetici etkisiz hale getirildi
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220619/dunyanin-en-kalabalik-boks-dersi-14-bini-askin-kisi-katildi--1057611998.html
Dünyanın en kalabalık boks dersi: 14 bini aşkın kişi katıldı
Dünyanın en kalabalık boks dersi: 14 bini aşkın kişi katıldı
Meksika'nın başkenti Mexico City'de 14 bin 299 kişinin katılımıyla dünyanın en kalabalık boks dersi düzenlendi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T11:31+0300
2022-06-19T11:31+0300
yaşam
meksika
boks
kick boks
rekor
guinness rekorlar kitabı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1057612122_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_462d43200dd2bf8574d160cb1b938f18.jpg
Dünyanın en yüksek katılımlı boks dersi Meksika’da gerçekleşti. Başkent Mexico City’nin tarihi merkezindeki meydanda açık havada yapılan boks dersine 14 bin 299 kişi katıldı.Düzenlenen boks dersinde Dünya Boks Konseyi Başkanı Mauricio Sulaiman’ın yanı sıra Andy Ruiz ve Oscar Valdez gibi dünya şampiyonluğu bulunan 50 boksör yer aldı. Mexico City’nin tarihi merkezinde sabah toplanmaya başlayan katılımcılar yeşil, beyaz ve kırmızı renkli tişört giyerek Meksika bayrağını simgeleyecek şekilde meydana dizildi.30 dakika sürdü Meksika milli marşının okunmasının ardından eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleri ile başlayan tarihi boks dersi yaklaşık 30 dakika sürdü. Mexico City Valisi Claudia Scheinbaum, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle etkinliğe katılamazken sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, etkinliğe katılarak destek veren dünya şampiyonu boksörlere ve tüm öğrencilere teşekkürlerini iletti.Dünya Boks Konseyi Başkanı Mauricio Sulaiman, etkinlik sonrası organizasyon yöneticilerini tebrik ederken kendilerine günün hatırası olarak üzerinde Guinness Rekoru simgesi bulunan bir altın kemer hediye etti.14 bin 299 kişiyle dünya çapında en yüksek katılımlı boks dersi Guinness tarafından onaylandı.Daha önceki rekor 2017 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da 3 bin kişiyle elde edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210414/isvicrenin-urettigi-einsteinli-hatira-parasi-guinnes-rekorlar-kitabinda-1044272877.html
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1057612122_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_3a54d3633cd63b5ee4bb700a4d915435.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, boks, kick boks, rekor, guinness rekorlar kitabı

Dünyanın en kalabalık boks dersi: 14 bini aşkın kişi katıldı

11:31 19.06.2022
© İHAMeksika'nın başkenti Mexico City'de 14 bin 299 kişinin katılımıyla dünyanın en kalabalık boks dersi düzenlendi.
Meksika'nın başkenti Mexico City'de 14 bin 299 kişinin katılımıyla dünyanın en kalabalık boks dersi düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Meksika'nın başkenti Mexico City'de 14 bin 299 kişinin katılımıyla dünyanın en kalabalık boks dersi düzenlendi.
Dünyanın en yüksek katılımlı boks dersi Meksika’da gerçekleşti. Başkent Mexico City’nin tarihi merkezindeki meydanda açık havada yapılan boks dersine 14 bin 299 kişi katıldı.
Düzenlenen boks dersinde Dünya Boks Konseyi Başkanı Mauricio Sulaiman’ın yanı sıra Andy Ruiz ve Oscar Valdez gibi dünya şampiyonluğu bulunan 50 boksör yer aldı.
Mexico City’nin tarihi merkezinde sabah toplanmaya başlayan katılımcılar yeşil, beyaz ve kırmızı renkli tişört giyerek Meksika bayrağını simgeleyecek şekilde meydana dizildi.

30 dakika sürdü

Meksika milli marşının okunmasının ardından eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleri ile başlayan tarihi boks dersi yaklaşık 30 dakika sürdü.
Mexico City Valisi Claudia Scheinbaum, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle etkinliğe katılamazken sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, etkinliğe katılarak destek veren dünya şampiyonu boksörlere ve tüm öğrencilere teşekkürlerini iletti.
Dünya Boks Konseyi Başkanı Mauricio Sulaiman, etkinlik sonrası organizasyon yöneticilerini tebrik ederken kendilerine günün hatırası olarak üzerinde Guinness Rekoru simgesi bulunan bir altın kemer hediye etti.

14 bin 299 kişiyle dünya çapında en yüksek katılımlı boks dersi Guinness tarafından onaylandı.

Daha önceki rekor 2017 yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da 3 bin kişiyle elde edilmişti.
İsviçre'nin ürettiği 'Einstein'lı hatıra parası', Guinnes Rekorlar Kitabı'nda - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2021
DÜNYA
İsviçre'nin ürettiği Einstein'lı hatıra parası, Guinness Rekorlar Kitabı'nda
14 Nisan 2021, 17:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала