https://tr.sputniknews.com/20220619/emeklilerden-talep-2500-lirayla-gecinmek-mumkun-degil-asgari-ucret-seviyesine-yukseltimeli-1057615109.html

Emeklilerden talep: ‘2500 lirayla geçinmek mümkün değil, asgari ücret seviyesine yükseltimeli’

Emeklilerden talep: ‘2500 lirayla geçinmek mümkün değil, asgari ücret seviyesine yükseltimeli’

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, 1.5 milyon emeklinin en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 lirayla geçinmeye çalıştığını belirterek, en... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T13:20+0300

2022-06-19T13:20+0300

2022-06-19T13:20+0300

ekonomi

emekli maaşı

artış

türkiye emekliler derneği (tüed)

talep

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep ediyor. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, memur ve memur emeklilerinin ek göstergesinde yapılan 600 puanlık artıştan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, düzenlemenin emekli aylıklarında yaklaşık 1350 lira, emekli ikramiyesinde ise ortalama 40-50 bin lira artış sağlayacağını vurguladı.‘Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı’SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin düşük kalan aylıklarının benzer şekilde artırılmasını ve 2000 yılı sonrası emekli olanlara intibak verilmesini isteyen Ergün, şunları söyledi:‘En düşük emekli aylığı ivedilikle asgari ücret seviyesine yükseltilmeli’Kazım Ergün, 1.5 milyon emeklinin, en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 lirayla geçinmeye çalıştığını belirterek, bu emekli grubunun toplumda en düşük gelire sahip kesim olduğunu vurguladı.Asgari ücretlilerin 4 bin 253 lirayla geçinemediği ortamda emeklilerin aylık 2 bin 500 lira ile geçinmesinin mümkün olmadığını dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

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emekli maaşı, artış, türkiye emekliler derneği (tüed), talep