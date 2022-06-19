https://tr.sputniknews.com/20220619/eski-esin-nafaka-miktari-dusurulsun-talebi-reddedildi-anlasmali-bosanabilmek-icin-kabul-etmis-1057609809.html
Eski eşin 'Nafaka miktarı düşürülsün' talebi reddedildi: 'Anlaşmalı boşanabilmek için kabul etmiş'
Eski eşin 'Nafaka miktarı düşürülsün' talebi reddedildi: 'Anlaşmalı boşanabilmek için kabul etmiş'
Ankara'da eşinden boşanan kocanın 'anlaşmalı boşanmaya ikna' için yaptığı anlaşılan nafaka oyununu mahkeme bozdu. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T09:56+0300
2022-06-19T09:56+0300
2022-06-19T09:56+0300
türkiye
mahkeme
eş
evlilik
nafaka
ayrılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1043939465_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ac6e631b2968a73ec94f725068b45a05.jpg
Ankara'da yaşayan maden mühendisi K.Ö. ile A.O., 2020'de anlaşmalı olarak boşandı. Bu esnada çiftin çocuğunun velayeti anne A.O.'ya verilirken baba K.Ö.'nün çocuk için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödemesi kararlaştırıldı. Karardan yaklaşık 4 ay sonra K.Ö., ekonomik sıkıntılar yaşadığını öne sürerek Ankara 14. Aile Mahkemesi'ne ödediği nafakanın 400 liraya düşürülmesi için dava açtı.Sabah gazetesinin haberine göre mahkeme, tarafların mali durumunun araştırmasını yaptıktan sonra nafaka indirim talebinin reddine hükmetti.Kararın gerekçesinde ise K.Ö.'nün ekonomik durumunda değişiklik olmadığı halde 2 bin lira nafaka ödemeyi kabul etmesinin, "anlaşmalı boşanmaya ikna edebilmek olduğu" belirtilerek, nafakanın azaltılması talebinin 'iyi niyetli olmadığı' ifade edildi.K.Ö.'nün ekonomik durumunun iştirak nafakasını ödeyemeyecek kadar kötüleştiği iddiasını kanıtlamadığı belirtilen kararda, indirim yapılmasını gerektirir bir durum bulunmadığı aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220609/yargitaydan-emsal-izin-karari-bir-daha-gelme-demek-fesih-sebebi-sayildi-1057182522.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1043939465_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_7b10f988fb6c8a86b076b3a9bbc8258d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mahkeme, eş, evlilik, nafaka, ayrılık
Eski eşin 'Nafaka miktarı düşürülsün' talebi reddedildi: 'Anlaşmalı boşanabilmek için kabul etmiş'
Abone ol
Ankara'da eşinden boşanan kocanın 'anlaşmalı boşanmaya ikna' için yaptığı anlaşılan nafaka oyununu mahkeme bozdu.
Ankara'da
yaşayan maden mühendisi
K.Ö. ile A.O., 2020'de anlaşmalı
olarak boşandı. Bu esnada çiftin çocuğunun velayeti
anne A.O.'ya verilirken baba K.Ö.'nün çocuk için aylık 2 bin lira iştirak
nafakası ödemesi kararlaştırıldı. Karardan yaklaşık 4 ay sonra K.Ö., ekonomik sıkıntılar yaşadığını öne sürerek Ankara 14. Aile Mahkemesi'ne ödediği nafakanın 400 liraya
düşürülmesi için dava açtı.
Sabah gazetesinin haberine
göre mahkeme, tarafların mali durumunun araştırmasını yaptıktan sonra nafaka indirim talebinin reddine hükmetti.
Kararın gerekçesinde ise K.Ö.'nün ekonomik durumunda değişiklik olmadığı halde 2 bin lira nafaka ödemeyi kabul etmesinin, "anlaşmalı boşanmaya ikna edebilmek olduğu" belirtilerek, nafakanın azaltılması talebinin 'iyi niyetli olmadığı' ifade edildi.
K.Ö.'nün ekonomik durumunun iştirak nafakasını ödeyemeyecek kadar kötüleştiği iddiasını kanıtlamadığı belirtilen kararda, indirim yapılmasını gerektirir bir durum bulunmadığı aktarıldı.