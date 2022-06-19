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Eski eşin 'Nafaka miktarı düşürülsün' talebi reddedildi: 'Anlaşmalı boşanabilmek için kabul etmiş'
Eski eşin 'Nafaka miktarı düşürülsün' talebi reddedildi: 'Anlaşmalı boşanabilmek için kabul etmiş'
Ankara'da eşinden boşanan kocanın 'anlaşmalı boşanmaya ikna' için yaptığı anlaşılan nafaka oyununu mahkeme bozdu. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T09:56+0300
2022-06-19T09:56+0300
türkiye
mahkeme
evlilik
nafaka
ayrılık
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Ankara'da yaşayan maden mühendisi K.Ö. ile A.O., 2020'de anlaşmalı olarak boşandı. Bu esnada çiftin çocuğunun velayeti anne A.O.'ya verilirken baba K.Ö.'nün çocuk için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödemesi kararlaştırıldı. Karardan yaklaşık 4 ay sonra K.Ö., ekonomik sıkıntılar yaşadığını öne sürerek Ankara 14. Aile Mahkemesi'ne ödediği nafakanın 400 liraya düşürülmesi için dava açtı.Sabah gazetesinin haberine göre mahkeme, tarafların mali durumunun araştırmasını yaptıktan sonra nafaka indirim talebinin reddine hükmetti.Kararın gerekçesinde ise K.Ö.'nün ekonomik durumunda değişiklik olmadığı halde 2 bin lira nafaka ödemeyi kabul etmesinin, "anlaşmalı boşanmaya ikna edebilmek olduğu" belirtilerek, nafakanın azaltılması talebinin 'iyi niyetli olmadığı' ifade edildi.K.Ö.'nün ekonomik durumunun iştirak nafakasını ödeyemeyecek kadar kötüleştiği iddiasını kanıtlamadığı belirtilen kararda, indirim yapılmasını gerektirir bir durum bulunmadığı aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220609/yargitaydan-emsal-izin-karari-bir-daha-gelme-demek-fesih-sebebi-sayildi-1057182522.html
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mahkeme, eş, evlilik, nafaka, ayrılık

Eski eşin 'Nafaka miktarı düşürülsün' talebi reddedildi: 'Anlaşmalı boşanabilmek için kabul etmiş'

09:56 19.06.2022
© AAMahkeme, yargı , dava
Mahkeme, yargı , dava - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© AA
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Ankara'da eşinden boşanan kocanın 'anlaşmalı boşanmaya ikna' için yaptığı anlaşılan nafaka oyununu mahkeme bozdu.
Ankara'da yaşayan maden mühendisi K.Ö. ile A.O., 2020'de anlaşmalı olarak boşandı. Bu esnada çiftin çocuğunun velayeti anne A.O.'ya verilirken baba K.Ö.'nün çocuk için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödemesi kararlaştırıldı. Karardan yaklaşık 4 ay sonra K.Ö., ekonomik sıkıntılar yaşadığını öne sürerek Ankara 14. Aile Mahkemesi'ne ödediği nafakanın 400 liraya düşürülmesi için dava açtı.

Sabah gazetesinin haberine göre mahkeme, tarafların mali durumunun araştırmasını yaptıktan sonra nafaka indirim talebinin reddine hükmetti.
Kararın gerekçesinde ise K.Ö.'nün ekonomik durumunda değişiklik olmadığı halde 2 bin lira nafaka ödemeyi kabul etmesinin, "anlaşmalı boşanmaya ikna edebilmek olduğu" belirtilerek, nafakanın azaltılması talebinin 'iyi niyetli olmadığı' ifade edildi.

K.Ö.'nün ekonomik durumunun iştirak nafakasını ödeyemeyecek kadar kötüleştiği iddiasını kanıtlamadığı belirtilen kararda, indirim yapılmasını gerektirir bir durum bulunmadığı aktarıldı.
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