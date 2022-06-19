https://tr.sputniknews.com/20220619/eski-pakistan-basbakani-handan-enflasyon-protestosu-1057626722.html
Eski Pakistan Başbakanı Han'dan enflasyon protestosu
Eski Pakistan Başbakanı Han'dan enflasyon protestosu
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, artan enflasyon sebebiyle ülke genelinde protesto gösterisi düzenledi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T23:59+0300
2022-06-19T23:59+0300
2022-06-20T00:06+0300
dünya
pakistan
imran han
enflasyon
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Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han, ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlenen protestolara görüntülü olarak bağlandı ve konuşma yaptı.Han, ekonominin tehlikede olduğuna işaret ederek, enflasyonun artmayı sürdüreceğini belirtti.Hükümette olduğu dönemde Rusya’dan petrol almayı planladıklarına dikkati çeken Han, mevcut yönetimin ise Moskova’dan petrol alma konusunda isteksiz olduğunu söyledi.Han, hükümetten düşmelerinin ABD’nin komplosu olduğuna dair iddialarını sürdürdü.Ülkenin mevcut durumunu Sri Lanka'ya benzeten Han, özgür ve adil seçim yapılmadığı takdirde Pakistan'ın anarşiye düşeceği konusunda uyarıda bulundu.Han'ın protesto çağrısıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteriler düzenlendi.Başkent İslamabad'daki Fatma Cinnah Parkı'nda toplanan Han'ın yüzlerce destekçisi, Şahbaz Şerif hükümeti karşıtı sloganlar attı.Pakistan'da Mayıs 2021'de yüzde 10,9 olan enflasyon, bu yıl mayısta yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. En yüksek artış gıda, ulaşım ve elektrik fiyatlarında yaşandı.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20220526/pakistanda-imran-han-erken-secim-karari-icin-sure-taniyarak-ozgurluk-yuruyusune-son-verdi-1056696167.html
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pakistan, imran han, enflasyon
Eski Pakistan Başbakanı Han'dan enflasyon protestosu
23:59 19.06.2022 (güncellendi: 00:06 20.06.2022) Abone ol
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, artan enflasyon sebebiyle ülke genelinde protesto gösterisi düzenledi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han, ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlenen protestolara görüntülü olarak bağlandı ve konuşma yaptı.
Han, ekonominin tehlikede olduğuna işaret ederek, enflasyonun artmayı sürdüreceğini belirtti.
Hükümette olduğu dönemde Rusya’dan petrol almayı planladıklarına dikkati çeken Han, mevcut yönetimin ise Moskova’dan petrol alma konusunda isteksiz olduğunu söyledi.
Han, hükümetten düşmelerinin ABD’nin komplosu olduğuna dair iddialarını sürdürdü.
Ülkenin mevcut durumunu Sri Lanka'ya benzeten Han, özgür ve adil seçim yapılmadığı takdirde Pakistan'ın anarşiye düşeceği konusunda uyarıda bulundu.
Han'ın protesto çağrısıyla ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteriler düzenlendi.
Başkent İslamabad'daki Fatma Cinnah Parkı'nda toplanan Han'ın yüzlerce destekçisi, Şahbaz Şerif hükümeti karşıtı sloganlar attı.
Pakistan'da Mayıs 2021'de yüzde 10,9 olan enflasyon, bu yıl mayısta yüzde 13,8 olarak gerçekleşti. En yüksek artış gıda, ulaşım ve elektrik fiyatlarında yaşandı.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.