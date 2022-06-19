https://tr.sputniknews.com/20220619/fenerbahce-beko-dimitris-itoudis-ile-anlastigini-acikladi-1057613644.html
Fenerbahçe Beko Dimitris Itoudis ile anlaştığını açıkladı
Fenerbahçe Beko Dimitris Itoudis ile anlaştığını açıkladı
Fenerbahçe Beko başantrenör Dimitris Itoudis ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T12:17+0300
2022-06-19T12:17+0300
2022-06-19T12:17+0300
spor
fenerbahçe beko
fenerbahçe
basketbol
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Fenerbahçe Beko, sosyal medya hesabından başantrenör Dimitris Itoudis ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe beko, fenerbahçe, basketbol
Fenerbahçe Beko Dimitris Itoudis ile anlaştığını açıkladı
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Fenerbahçe Beko başantrenör Dimitris Itoudis ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.
Fenerbahçe Beko, sosyal medya hesabından başantrenör Dimitris Itoudis ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.