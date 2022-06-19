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Filenin Sultanları Almanya'yı 3-0 mağlup etti
Filenin Sultanları Almanya'yı 3-0 mağlup etti
Filenin Sultanları, Milletler Ligi ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya ile karşılaştı. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T01:59+0300
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spor
türk a milli kadın voleybol takımı
almanya
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Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı, 10 direkt hataya rağmen ilk seti 25-22 alarak setlerde 1-0 öne geçti. Direkt hata sayısını 4'e indiren ve Zehra Güneş ile 7 sayı üreten ay-yıldızlılar ikinci sette rakibine 25-21'lik üstünlük kurdu: 2-0.Guidetti'nin öğrencileri 3. sete 5-0'lık seriyle başladı. Sayı farkının avantajını iyi kullanan milliler seti 25-22, maçı ise 3-0 kazandı.9 blok yapan Zehra Güneş 21 sayıyla maçın en skoreri olurken, Hande Baladın 11, Ebrar Karakurt 9 sayı üretti.Filenin Sultanları böylece 7. maçında dördüncü galibiyetini elde etti. Almanya ise 2 galibiyette kaldı. Puan durumu &lt;&lt;&lt;A Milli Takım, ligin Brezilya ayağındaki son maçında bugün TSİ 22.00'de Güney Kore ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
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türk a milli kadın voleybol takımı, almanya

Filenin Sultanları Almanya'yı 3-0 mağlup etti

01:59 19.06.2022
© AAA Milli Kadın Voleybol Takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© AA
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya ile karşılaştı.
Türk A Milli Kadın Voleybol Takımı, 10 direkt hataya rağmen ilk seti 25-22 alarak setlerde 1-0 öne geçti. Direkt hata sayısını 4'e indiren ve Zehra Güneş ile 7 sayı üreten ay-yıldızlılar ikinci sette rakibine 25-21'lik üstünlük kurdu: 2-0.

Guidetti'nin öğrencileri 3. sete 5-0'lık seriyle başladı. Sayı farkının avantajını iyi kullanan milliler seti 25-22, maçı ise 3-0 kazandı.
9 blok yapan Zehra Güneş 21 sayıyla maçın en skoreri olurken, Hande Baladın 11, Ebrar Karakurt 9 sayı üretti.
Filenin Sultanları böylece 7. maçında dördüncü galibiyetini elde etti. Almanya ise 2 galibiyette kaldı. Puan durumu <<<

A Milli Takım, ligin Brezilya ayağındaki son maçında bugün TSİ 22.00'de Güney Kore ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
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