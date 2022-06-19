https://tr.sputniknews.com/20220619/formula-1-kanada-gpsini-max-verstappen-kazandi-bu-sezon-6nci-zaferi-1057626214.html

Formula 1 Kanada GP'sini Max Verstappen kazandı: Bu sezon 6'ncı zaferi

Formula 1 Kanada GP'sini Max Verstappen kazandı: Bu sezon 6'ncı zaferi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9'uncu ayağı Kanada Grand Prix'sinde, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen birinci oldu. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T23:50+0300

2022-06-19T23:50+0300

2022-06-19T23:52+0300

max verstappen

formula 1 (f1)

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Formula 1 sezonunun 9'uncu mücadelesi, Montreal kentindeki 4,3 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapıldı.Startta liderliğini koruyan Max Verstappen, 9'uncu. turda takım arkadaşı Sergio Perez'in aracının arızalanması üzerine devreye giren sanal güvenlik aracı uygulaması sırasında 'pit stop' gerçekleştirdi.Verstappen 3'üncülüğe gerilerken, yarışın yeni lideri ise Carlos Sainz (Ferrari) oldu. Verstappen'den 11 tur sonra 'pit stop' yapan Sainz, 44. turda Verstappen'in lastik değiştirmesiyle liderliği geri aldı.AlphaTauri'den Yuki Tsunoda'nın kazası sonrası 50. turda başlayan güvenlik aracı periyodunu fırsata çeviren Sainz, daha yeni lastiklerle 2. sırada piste döndü.Fakat Sainz'ın son 15 turdaki baskısına direnen Verstappen, sezonun 6'ncı, kariyerinin 26'ncı yarış birinciliğine ulaştı.Verstappen'den 0.9 saniye sonra bitişe gelen Sainz 2'nci, liderin 7 saniye uzağındaki Lewis Hamilton (Mercedes) ise 3. oldu.Şampiyonluk mücadelesi veren Ferrari sürücüsü Charles Leclerc de 19. cepten başladığı yarışı 5. sırada bitirdi.Puanını 175'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Verstappen, en yakın takipçisi Perez ile arasındaki farkı 46 puana yükseltti.Sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si 3 Temmuz'da yapılacak.Kanada Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:- Pilotlar- Takımlar

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max verstappen, formula 1 (f1)