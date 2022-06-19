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Fransa'da halk, genel seçimlerin ikinci turu için sandık başında
Fransa'da halk, genel seçimlerin ikinci turu için sandık başında
Fransa'da milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerin ikinci turu başladı. Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T10:17+0300
2022-06-19T10:17+0300
dünya
fransa
seçim
genel seçim
meclis
emmanuel macron
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Yaklaşık 48.7 milyon seçmenin bulunduğu Fransa'da halk, 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te görev yapacak milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başladı, 18.00'de sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek. Oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda ise farklılık gösterecek.Fransa'da genel seçimin ilk turunda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılıyor. İlk turda yüzde 12.5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura kalıyor. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor.Buna göre, 5 milletvekili adayı seçimin ilk turunda Ulusal Meclis'e girmeye hak kazandı.Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.Genel seçimlerde öne çıkan iki ittifakFransa Boyun Eğmeyen Partili (LFİ) aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partisi'ni (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı kuruldu.Nupes ittifakı, Meclis'te salt çoğunluğu (289 sandalye) alarak, Melenchon'un başbakan olarak atanmasını hedefliyor.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) etrafında da Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan Ensemble adında bir konfederasyon oluşturuldu.Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.Macron, mecliste salt çoğunluğu elde edemeyebilirMacron'un liderliğindeki ittifakın milletvekili seçiminde çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı tartışılırken, seçimin ilk turundan sonra verilen sandık çıkış anketleri ve son günlerdeki kamuoyu yoklamalarına göre Ensemble ittifakı Meclis'te çoğunluğu kazanamayabilir.İfop-Fiducial şirketlerinin 14-15 Haziran'da yaptığı seçim anketlerine göre, genel seçimde Ensemble ittifakı, Meclis'te 265 ila 300 milletvekili elde edecek.Nupes'ün 180 ila 210 sandalye, merkez sağdaki LR, Bağımsızlar, Demokratlar Birliği (UDI) ve merkez partisi Les Centristes'in toplam 40 ila 65 sandalye alması öngörülüyor.Le Pen'in de aday olduğu ve ikinci tura yüksek bir oy oranıyla kaldığı genel seçimlerde, Le Pen'in partisi RN'nin 20 ila 40 milletvekili çıkaracağı tahmininde bulunuluyor.Seçimin tartışmalı ilk tur sonuçlarıİçişleri Bakanlığı verilerine göre, ilk turda Ensemble ittifakı oyların yaklaşık yüzde 25.75'ini almıştı. Nupes ittifakı yüzde 25.66 ile Ensemble'yi yakından takip ediyor. Aşırı sağcı RN'nin oy oranı yüzde 18.68'i bulurken, Merkez sağdaki LR yüzde 10.42'de kalmıştı.İlk turda sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 52.49 olmuştu.Nupes milletvekili adaylarından birçok isim İçişleri Bakanlığının yayımladığı seçim sonuçlarında bazı Nupes adaylarının oylarının ittifak bünyesinde sayılmadığını ileri sürmüştü.Genel seçimde başarısız olan bakanlar istifa edecekSeçimin ikinci turuna kalan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un yanı sıra kabinede milletvekili adayı olan 14 bakandan, milletvekili seçilemeyenlerin kabineden istifa edecekleri daha önce belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220615/fransada-enflasyon-son-37-yilin-zirvesinde-1057453983.html
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fransa, seçim, genel seçim, meclis, emmanuel macron

Fransa'da halk, genel seçimlerin ikinci turu için sandık başında

10:17 19.06.2022
© AP Photo / Jade Le DeleyFransa'da milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerin ikinci turu başladı.
Fransa'da milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerin ikinci turu başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© AP Photo / Jade Le Deley
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Fransa'da milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerin ikinci turu başladı. Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayacak.
Yaklaşık 48.7 milyon seçmenin bulunduğu Fransa'da halk, 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te görev yapacak milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.
Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başladı, 18.00'de sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek. Oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda ise farklılık gösterecek.
Fransa'da genel seçimin ilk turunda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılıyor. İlk turda yüzde 12.5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura kalıyor. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor.
Buna göre, 5 milletvekili adayı seçimin ilk turunda Ulusal Meclis'e girmeye hak kazandı.
Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.

Genel seçimlerde öne çıkan iki ittifak

Fransa Boyun Eğmeyen Partili (LFİ) aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partisi'ni (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı kuruldu.
Nupes ittifakı, Meclis'te salt çoğunluğu (289 sandalye) alarak, Melenchon'un başbakan olarak atanmasını hedefliyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) etrafında da Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan Ensemble adında bir konfederasyon oluşturuldu.
Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.

Macron, mecliste salt çoğunluğu elde edemeyebilir

Macron'un liderliğindeki ittifakın milletvekili seçiminde çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı tartışılırken, seçimin ilk turundan sonra verilen sandık çıkış anketleri ve son günlerdeki kamuoyu yoklamalarına göre Ensemble ittifakı Meclis'te çoğunluğu kazanamayabilir.
İfop-Fiducial şirketlerinin 14-15 Haziran'da yaptığı seçim anketlerine göre, genel seçimde Ensemble ittifakı, Meclis'te 265 ila 300 milletvekili elde edecek.
Nupes'ün 180 ila 210 sandalye, merkez sağdaki LR, Bağımsızlar, Demokratlar Birliği (UDI) ve merkez partisi Les Centristes'in toplam 40 ila 65 sandalye alması öngörülüyor.
Le Pen'in de aday olduğu ve ikinci tura yüksek bir oy oranıyla kaldığı genel seçimlerde, Le Pen'in partisi RN'nin 20 ila 40 milletvekili çıkaracağı tahmininde bulunuluyor.

Seçimin tartışmalı ilk tur sonuçları

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ilk turda Ensemble ittifakı oyların yaklaşık yüzde 25.75'ini almıştı. Nupes ittifakı yüzde 25.66 ile Ensemble'yi yakından takip ediyor. Aşırı sağcı RN'nin oy oranı yüzde 18.68'i bulurken, Merkez sağdaki LR yüzde 10.42'de kalmıştı.
İlk turda sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 52.49 olmuştu.
Nupes milletvekili adaylarından birçok isim İçişleri Bakanlığının yayımladığı seçim sonuçlarında bazı Nupes adaylarının oylarının ittifak bünyesinde sayılmadığını ileri sürmüştü.

Genel seçimde başarısız olan bakanlar istifa edecek

Seçimin ikinci turuna kalan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un yanı sıra kabinede milletvekili adayı olan 14 bakandan, milletvekili seçilemeyenlerin kabineden istifa edecekleri daha önce belirtilmişti.
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