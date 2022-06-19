https://tr.sputniknews.com/20220619/halk-otobusunu-gelin-arabasi-yaptilar-boyle-bir-hayalim-vardi-farklilik-olmasini-istedim-1057617777.html

Halk otobüsünü gelin arabası yaptılar: ‘Böyle bir hayalim vardı, farklılık olmasını istedim’

Halk otobüsünü gelin arabası yaptılar: ‘Böyle bir hayalim vardı, farklılık olmasını istedim’

Kocaeli'de damat Hüsnü Tan, şoförü olduğu özel halk otobüsünü gelin arabası yaptı. Tan, "Düğünümde böyle bir şey yapma hayalim vardı. Bu hayalimi eşime... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T15:11+0300

2022-06-19T15:11+0300

2022-06-19T15:11+0300

yaşam

türkiye

kocaeli

halk otobüsü

gelin arabası

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Kocaeli'de yaşayan Hüsnü Tan, şoförü olduğu halk otobüsünü gelin arabası yapma hayalini yıllar sonra gerçeğe dönüştürdü. Hüsnü Tan, süslediği otobüsle gelini evinden alarak, şehir turu yaptı. Çift, şehir turunun ardından düğün salonuna gitti. Yaklaşık 15 yıldır şoförlük yaptığını söyleyen Tan, "Düğünümde böyle bir şey yapma hayalim vardı. Bu hayalimi eşime anlattım, kendisi de kabul etti. Otobüsümü süsledim ve gelini almaya geldim. Farklılık olmasını istedim" dedi.Eşini kıramadığını söyleyen Ebru Duysak ise "Eşim böyle bir şey teklif edince kıramadım ve kabul ettim. Bizim için de farklı bir durum oldu, mutluyuz" diye konuştu.

kocaeli

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türkiye, kocaeli, halk otobüsü, gelin arabası