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Hamile eşini kayalıklardan ittiği iddia edilen Hakan Aysal yeniden yargılanacak
Hamile eşini kayalıklardan ittiği iddia edilen Hakan Aysal yeniden yargılanacak
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T10:46+0300
2022-06-19T10:46+0300
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Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapılan incelemede Hakan Aysal'da akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerekirken bunun yapılmadığı belirtildi.Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararın hukuka aykırı olduğu ifade edilerek dosya bozularak yerel mahkemeye gönderildi. Sanık Hakan Aysal'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için yeniden akıl sağlığı raporu alınmasına karar verildi.Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hakan Aysal'ın eşi üzerine parça parça 119 bin TL kredi çektirdiği ve olaydan kısa bir süre önce de eşine 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ortaya çıktı.Hakan Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 'kasten öldürme', 'tasarlayarak öldürme' ve 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçlarıyla dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan davada Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Sanık Aysal karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220308/hamile-esini-ucurumdan-iterek-oldurdugu-one-surulen-saniga-verilen-cezanin-gerekcesi-aciklandi-1054525560.html
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türkiye, muğla, izmir, hamile, cinayet

Hamile eşini kayalıklardan ittiği iddia edilen Hakan Aysal yeniden yargılanacak

10:46 19.06.2022
© İHAHamile eşini kayalıklardan iten Hakan Aysal
Hamile eşini kayalıklardan iten Hakan Aysal - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© İHA
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddia edilen Hakan Aysal yeniden yargılanacak.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde yapılan incelemede Hakan Aysal'da akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerekirken bunun yapılmadığı belirtildi.
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararın hukuka aykırı olduğu ifade edilerek dosya bozularak yerel mahkemeye gönderildi. Sanık Hakan Aysal'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için yeniden akıl sağlığı raporu alınmasına karar verildi.
Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hakan Aysal'ın eşi üzerine parça parça 119 bin TL kredi çektirdiği ve olaydan kısa bir süre önce de eşine 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ortaya çıktı.
Hakan Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 'kasten öldürme', 'tasarlayarak öldürme' ve 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçlarıyla dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan davada Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Sanık Aysal karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2.5 yıl önce kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
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