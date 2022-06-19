https://tr.sputniknews.com/20220619/hdp-kocaeli-kongresinde-teror-orgutu-propagandasi-yaptigi-gerekcesiyle-1-kisi-gozaltina-alindi-1057625085.html

HDP Kocaeli kongresinde 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı

HDP Kocaeli kongresinde 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı

HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi'nde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T22:18+0300

2022-06-19T22:18+0300

2022-06-19T22:19+0300

türkiye

halkların demokratik partisi (hdp)

kocaeli

kongre

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051866755_0:0:770:434_1920x0_80_0_0_d37a16ed1e550a4b80e267a390059409.jpg

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli kongresinde 1 kişi gözaltına alındı.Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "HDP Kocaeli İl Başkanlığı organizesinde bugün gerçekleştirilen kongrede konuşmacı olan ve salonda bulunan kişileri sözde 'Kürdistan şehitleri' için saygı duruşuna davet eden S.Y. isimli şahıs 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği aktarıldı.

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

halkların demokratik partisi (hdp), kocaeli, kongre, gözaltı