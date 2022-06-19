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https://tr.sputniknews.com/20220619/hdp-kocaeli-kongresinde-teror-orgutu-propagandasi-yaptigi-gerekcesiyle-1-kisi-gozaltina-alindi-1057625085.html
HDP Kocaeli kongresinde 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı
HDP Kocaeli kongresinde 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı
HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi'nde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T22:18+0300
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türkiye
halkların demokratik partisi (hdp)
kocaeli
kongre
gözaltı
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli kongresinde 1 kişi gözaltına alındı.Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "HDP Kocaeli İl Başkanlığı organizesinde bugün gerçekleştirilen kongrede konuşmacı olan ve salonda bulunan kişileri sözde 'Kürdistan şehitleri' için saygı duruşuna davet eden S.Y. isimli şahıs 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği aktarıldı.
türkiye
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halkların demokratik partisi (hdp), kocaeli, kongre, gözaltı

HDP Kocaeli kongresinde 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı

22:18 19.06.2022 (güncellendi: 22:19 19.06.2022)
© AAHDP
HDP - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© AA
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HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi'nde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli kongresinde 1 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "HDP Kocaeli İl Başkanlığı organizesinde bugün gerçekleştirilen kongrede konuşmacı olan ve salonda bulunan kişileri sözde 'Kürdistan şehitleri' için saygı duruşuna davet eden S.Y. isimli şahıs 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği aktarıldı.
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