https://tr.sputniknews.com/20220619/hindistandaki-sellerde-olu-sayisi-62ye-yukseldi-1057618221.html

Hindistan'daki sellerde ölü sayısı 62'ye yükseldi

Hindistan'daki sellerde ölü sayısı 62'ye yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletindeki şiddetli seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye çıktı. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T15:36+0300

2022-06-19T15:36+0300

2022-06-19T15:36+0300

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sel felaketi

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Hint yetkililer, Asya'nın en büyük nehirlerinden biri olan Brahmaputra Nehri'nin taşmasına neden olan haftalardır süren şiddetli yağışlarda ölen 8 kişiyle ölü sayısının 62'ye çıktığını belirtti.Assam Eyaleti Afet Yönetim Otoritesi (ASDMA), eyaletin 35 bölgesinden 32'sinin sular altında kaldığını bildirdi.Öte yandan, eyaletin başkenti Gauhati'nin 500 kilometre doğusunda 9 kişiyi taşıyan bir tekne alabora oldu, 4 kişi kayboldu.Polis yetkilileri, arama çalışmalarının sürdüğünü ancak güçlü akıntıların çalışmalara engel olduğunu söyledi.Assam'da selden etkilenen yaklaşık 3 bin bölgeden 108 bin 104 kişi yardım kamplarına sığındı.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından, Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma ile görüştüğünü belirterek "Selden etkilenen Assam halkının güvenliği ve esenliği için dua ediyorum" açıklaması yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220619/bangladeste-sel-nedeniyle-olenlerin-sayisi-27ye-yukseldi-1057616821.html

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hindistan, sel, ölü, ölü sayısı, sel felaketi