https://tr.sputniknews.com/20220619/hollandada-binlerce-kisi-multecilere-destek-icin-40-kilometre-yurudu-140-bin-70-euro-toplandi-1057621159.html

Hollanda'da binlerce kişi ‘mültecilere destek’ için 40 kilometre yürüdü: 140 bin 70 euro toplandı

Hollanda'da binlerce kişi ‘mültecilere destek’ için 40 kilometre yürüdü: 140 bin 70 euro toplandı

Hollanda’da Mülteci Vakfı tarafından düzenlenen ‘Mültecilerin Gecesi’ destek yürüyüşüne yaklaşık 4 bin kişi katıldı. 40 kilometre yürüyen katılımcılar 140 bin... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T17:36+0300

2022-06-19T17:36+0300

2022-06-19T17:36+0300

dünya

hollanda

mülteci

destek

euro

yürüyüş

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Hollanda'da yaklaşık 4 bin kişi, mültecilere destek için 40 kilometre yürüdü. Mülteci Vakfı tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ‘Mültecilerin Gecesi’ destek yürüyüşüne katılan 4 bin kişi, 40 kilometre yürüdü ve toplam 1 milyon 140 bin 70 euro bağış topladı.Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Den Haag ve Tilburg kentlerinde yerel saatle 00.00'da başlayan yürüyüş 09.00 civarında son buldu. 40 kilometrelik yürüyüşte, mültecilerin yeni bir yaşama kavuşma hayaliyle katettikleri uzun mesafelere dikkat çekilmek istendi.Yürüyüş için Rotterdam'a gelen Tineke de Vries, az da olsa mültecilere maddi ve manevi destek olmak için yürüyüşe katıldığını söyledi. Destek yürüyüşüne ilk defa katıldığını belirten de Vries, "Mülteci sorunu giderek büyüyor ve bu, insanlık için büyük bir dram. Televizyonda korkunç görüntüler görüyoruz. Şimdi de Ukrayna'da başladı bu problem" dedi.Yürüyüşe 5. kez katılan ve ismini vermek istemeyen bir kişi de dünya genelinde 100 milyon mültecinin olmasının ‘inanılmaz’ ve anlaşılması zor olduğuna dikkati çekerek, "Ben buna karşı duyarsız kalamazdım. Bizim bulunduğumuz güvenli bir ortamda yapabileceğimiz tek şey bu tür eylemler olduğu için, bunu yapmaya devam edeceğiz. 40-50 kişilik grupla katıldık ve toplam 10 bin euro bağış topladık" ifadesini kullandı.İlk defa yürüyüşe katılan Pauline Timmerman, şunları kaydetti:Yürüyüşe ikinci defa katılan Helena Perfors da "Yürüyüş esnasında çok yağmur yağdı ama yol güzergahı iyiydi. Mültecilerle hem dayanışma hem de maddi destek olmak amacıyla yürüdüm. 2 bin 500 avro bağış topladım" diye konuştu.

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hollanda, mülteci, destek, euro, yürüyüş