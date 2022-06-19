HSK'dan yaz kararnamesi: 5 bin 426 hakim-savcının görev yeri, 33 ilin başsavcıları değiştirildi

© AA Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) © AA

Abone ol

Ayrıntılar geliyor

HSK'nın, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.