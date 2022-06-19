https://tr.sputniknews.com/20220619/hsknin-yaz-kararnamesi-tamamlandi-33-ilin-bassavcilari-degisti-1057624859.html
HSK'dan yaz kararnamesi: 5 bin 426 hakim-savcının görev yeri, 33 ilin başsavcıları değiştirildi
HSK'dan yaz kararnamesi: 5 bin 426 hakim-savcının görev yeri, 33 ilin başsavcıları değiştirildi
HSK'nın, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T22:00+0300
2022-06-19T22:00+0300
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hsk, son dakika
HSK'dan yaz kararnamesi: 5 bin 426 hakim-savcının görev yeri, 33 ilin başsavcıları değiştirildi
22:00 19.06.2022 (güncellendi: 22:06 19.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
HSK'nın, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.