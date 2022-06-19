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HSK'dan yaz kararnamesi: 5 bin 426 hakim-savcının görev yeri, 33 ilin başsavcıları değiştirildi
HSK'dan yaz kararnamesi: 5 bin 426 hakim-savcının görev yeri, 33 ilin başsavcıları değiştirildi
HSK'nın, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
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hsk, son dakika

HSK'dan yaz kararnamesi: 5 bin 426 hakim-savcının görev yeri, 33 ilin başsavcıları değiştirildi

22:00 19.06.2022 (güncellendi: 22:06 19.06.2022)
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© AA
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HSK'nın, 5 bin 75 adli ve 351 idari hakim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.
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