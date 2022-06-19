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İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'ye gelecek
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'ye gelecek
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in perşembe günü Türkiye'ye geleceği belirtildi.Açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs 2022'de Filistin ve İsrail’i kapsayan iki günlük ziyaret gerçekleştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220619/cumhurbaskani-erdogan-israilli-mevkidasi-herzog-ile-telefonda-gorustu-1057622387.html
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israil, türkiye, yair lapid

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'ye gelecek

20:42 19.06.2022
© AFP 2022Yair Lapid
Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in perşembe günü Türkiye'ye geleceği belirtildi.
Açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs 2022'de Filistin ve İsrail’i kapsayan iki günlük ziyaret gerçekleştirmişti.
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