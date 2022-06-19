https://tr.sputniknews.com/20220619/israil-disisleri-bakani-lapid-23-haziranda-turkiyeye-gelecek-1057624215.html
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'ye gelecek
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'ye gelecek
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T20:42+0300
2022-06-19T20:42+0300
2022-06-19T20:42+0300
dünya
israil
türkiye
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in perşembe günü Türkiye'ye geleceği belirtildi.Açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs 2022'de Filistin ve İsrail’i kapsayan iki günlük ziyaret gerçekleştirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220619/cumhurbaskani-erdogan-israilli-mevkidasi-herzog-ile-telefonda-gorustu-1057622387.html
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israil, türkiye, yair lapid
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'ye gelecek
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İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 23 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in perşembe günü Türkiye'ye geleceği belirtildi.
Açıklamada, ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24-25 Mayıs 2022'de Filistin ve İsrail’i kapsayan iki günlük ziyaret gerçekleştirmişti.