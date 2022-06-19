https://tr.sputniknews.com/20220619/istanbulda-bir-adam-yolda-yuruyen-kadini-tokatladi-1057623813.html
İstanbul'da bir adam yolda yürüyen kadını tokatladı
İstanbul'da bir adam yolda yürüyen kadını tokatladı
İstanbul Şişli’de bir şahıs kaldırımda yürüyen bir kadına yaklaşıp tokatladı. Kadının neye uğradığını şaşırdığı olayda, vatandaşların tepki gösterdiği şahıs... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T19:58+0300
2022-06-19T19:58+0300
2022-06-19T20:04+0300
türkiye
istanbul
şişli
kadına şiddet
tokat
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Kadının eşi olduğunu iddia eden şahıs olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kadının ve şahsın emniyete herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi.
türkiye
istanbul
şişli
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istanbul, şişli, kadına şiddet, tokat
İstanbul'da bir adam yolda yürüyen kadını tokatladı
19:58 19.06.2022 (güncellendi: 20:04 19.06.2022) Abone ol
İstanbul Şişli’de bir şahıs kaldırımda yürüyen bir kadına yaklaşıp tokatladı. Kadının neye uğradığını şaşırdığı olayda, vatandaşların tepki gösterdiği şahıs ise ara sokakta darp edildi.
Kadının eşi olduğunu iddia eden şahıs olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kadının ve şahsın emniyete herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi.