https://tr.sputniknews.com/20220619/istanbulda-bir-adam-yolda-yuruyen-kadini-tokatladi-1057623813.html

İstanbul'da bir adam yolda yürüyen kadını tokatladı

İstanbul'da bir adam yolda yürüyen kadını tokatladı

İstanbul Şişli’de bir şahıs kaldırımda yürüyen bir kadına yaklaşıp tokatladı. Kadının neye uğradığını şaşırdığı olayda, vatandaşların tepki gösterdiği şahıs... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T19:58+0300

2022-06-19T19:58+0300

2022-06-19T20:04+0300

türkiye

istanbul

şişli

kadına şiddet

tokat

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Kadının eşi olduğunu iddia eden şahıs olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kadının ve şahsın emniyete herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi.

türkiye

istanbul

şişli

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istanbul, şişli, kadına şiddet, tokat