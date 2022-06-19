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https://tr.sputniknews.com/20220619/izmirdeki-orman-yangini-14-saat-sonra-kontrol-altina-alindi-1057608949.html
İzmir’deki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı
İzmir’deki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı
İzmir Karaburun'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
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Karaburun'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı.İzmir'in Karaburun ilçesinde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangını, sabahın ilk saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220619/izmirin-iki-ilcesinde-orman-yangini-focadaki-yangin-sonduruldu-karaburundaki-suruyor-1057605793.html
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izmir, orman, yangın

İzmir’deki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı

09:03 19.06.2022
© İHAİzmir’deki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı
İzmir’deki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© İHA
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İzmir Karaburun'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı.
Karaburun'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı.
İzmir'in Karaburun ilçesinde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangını, sabahın ilk saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.
İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Karaburun ilçesinde çıkan orman yangına müdahale ise sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
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İzmir'in iki ilçesinde orman yangını: Foça'daki yangın söndürüldü, Karaburun'daki sürüyor
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