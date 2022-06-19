https://tr.sputniknews.com/20220619/izmirdeki-orman-yangini-14-saat-sonra-kontrol-altina-alindi-1057608949.html
İzmir’deki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı
İzmir’deki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı
İzmir Karaburun'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T09:03+0300
2022-06-19T09:03+0300
2022-06-19T09:03+0300
türkiye
izmir
orman
yangın
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Karaburun'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı.İzmir'in Karaburun ilçesinde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangını, sabahın ilk saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220619/izmirin-iki-ilcesinde-orman-yangini-focadaki-yangin-sonduruldu-karaburundaki-suruyor-1057605793.html
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izmir, orman, yangın
İzmir’deki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı
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İzmir Karaburun'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı.
Karaburun'daki orman yangını 14 saat sonra kontrol altına alındı.
İzmir'in Karaburun ilçesinde, sarp ve kayalık bölgede çıkan orman yangını, sabahın ilk saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yaklaşık 14 saat sonra kontrol altına alındı.