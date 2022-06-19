https://tr.sputniknews.com/20220619/meteoroloji-guncel-hava-tahmin-raporunu-yayimladi-saganak-yagis-devam-edecek-1057605876.html
Meteoroloji güncel hava tahmin raporunu yayımladı: Sağanak yağış devam edecek
Meteoroloji güncel hava tahmin raporunu yayımladı: Sağanak yağış devam edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre 'sağanak yağış' yurtta etkisini göstermeye devam edecek. Özellikle Marmara, İç... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T05:05+0300
2022-06-19T05:05+0300
2022-06-19T05:05+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin yayımladığı güncel rapora göre, yurt genelinde etkisini gösteren sağanak yağışlar bir süre daha yurdu terk etmeyecek. Yağışların özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde etkili olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Isparta ve Burdur'un kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın doğu, Kütahya'nın güney, Denizli'nin kuzey, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Ankara'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 28İstanbul: Parçalı bulutlu 27İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32Adana: Az bulutlu ve açık 35Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31Samsun: Parçalı bulutlu 25Trabzon: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 27Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış
Meteoroloji güncel hava tahmin raporunu yayımladı: Sağanak yağış devam edecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre 'sağanak yağış' yurtta etkisini göstermeye devam edecek. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin yayımladığı güncel rapora göre, yurt genelinde etkisini gösteren sağanak yağışlar bir süre daha yurdu terk etmeyecek. Yağışların özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Isparta ve Burdur'un kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın doğu, Kütahya'nın güney, Denizli'nin kuzey, Eskişehir'in güney ve doğu ilçeleri ile Ankara'nın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 28
İstanbul: Parçalı bulutlu 27
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31
Samsun: Parçalı bulutlu 25
Trabzon: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40