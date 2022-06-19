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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220619/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ukraynadaki-savasin-yillar-surebilecegi-gercegine-hazirlanmaliyiz-1057622852.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'daki savaşın yıllar sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'daki savaşın yıllar sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki krizin yıllarca sürebileceğini söyledi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T18:56+0300
2022-06-19T18:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
nato
jens stoltenberg
türkiye
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Stoltenberg, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Savaşın ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Ukrayna'daki savaşın yıllar sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmemeleri gerektiğini savunan Stoltenberg, "Maliyetler yüksek olsa bile, sadece askeri destek için değil, aynı zamanda artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle Ukrayna desteklenmeli. Ancak bu Ukraynalıların her gün birçok canla ödemek zorunda oldukları bedelle karşılaştırılamaz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, bu savaştan 2008'de Gürcistan ve 2014'te Kırım'ın işgalinden sonra yaptığı gibi devam edebileceğini anlarsa, o zaman çok daha yüksek bir bedel öderiz." ifadelerini kullandı.'Ukrayna'ya NATO askeri göndermeyeceğiz'Stoltenberg, Ukrayna'ya verilecek daha modern silahların Donbas'ı ele geçirme ihtimalini artıracağını söyledi.NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini ancak çatışmanın bir parçası olmadığını savunan Stoltenberg, şunları kaydetti:'Türkiye, Avrupa, Rusya, Irak ve Suriye arasında stratejik öneme sahip önemli bir NATO ülkesi'NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleri konusunda Türkiye'nin endişelerinin hatırlatılması üzerine "Üyelik başvuruları, yakalamamız gereken tarihi bir andır. Katılım sadece Finlandiya ve İsveç'i değil, hepimizi güçlendirecektir." ifadesini kullandı.Stoltenberg, NATO ülkeleri, İsveç, Finlandiya ve AB'nin, PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırdığını anımsattı."Türkiye, Avrupa, Rusya, Irak ve Suriye konusunda stratejik öneme sahip önemli bir NATO ülkesidir," diyen Stoltenberg, hiçbir NATO ülkesinin terörden Türkiye kadar zarar görmediğini vurgulayarak, bu nedenle Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldıklarını ve bunları gidermek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetti.
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'daki savaşın yıllar sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız

18:56 19.06.2022
© REUTERS / Olivier DoulieryNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© REUTERS / Olivier Douliery
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki krizin yıllarca sürebileceğini söyledi.
Stoltenberg, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Savaşın ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Ukrayna'daki savaşın yıllar sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmemeleri gerektiğini savunan Stoltenberg, "Maliyetler yüksek olsa bile, sadece askeri destek için değil, aynı zamanda artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle Ukrayna desteklenmeli. Ancak bu Ukraynalıların her gün birçok canla ödemek zorunda oldukları bedelle karşılaştırılamaz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, bu savaştan 2008'de Gürcistan ve 2014'te Kırım'ın işgalinden sonra yaptığı gibi devam edebileceğini anlarsa, o zaman çok daha yüksek bir bedel öderiz." ifadelerini kullandı.

'Ukrayna'ya NATO askeri göndermeyeceğiz'

Stoltenberg, Ukrayna'ya verilecek daha modern silahların Donbas'ı ele geçirme ihtimalini artıracağını söyledi.
NATO'nun Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini ancak çatışmanın bir parçası olmadığını savunan Stoltenberg, şunları kaydetti:
"Ülkeye yardım ediyoruz ama Ukrayna'ya NATO askeri göndermeyeceğiz. NATO komutasındaki 40 bin askerle kendi savunmamızı güçlendirdik. İttifak topraklarını karada, denizde ve havada güvence altına alıyoruz. Bu, Moskova'ya, hazırlığımız konusunda yanlış anlaşılma olmaması için açık bir mesajdır."

'Türkiye, Avrupa, Rusya, Irak ve Suriye arasında stratejik öneme sahip önemli bir NATO ülkesi'

NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelikleri konusunda Türkiye'nin endişelerinin hatırlatılması üzerine "Üyelik başvuruları, yakalamamız gereken tarihi bir andır. Katılım sadece Finlandiya ve İsveç'i değil, hepimizi güçlendirecektir." ifadesini kullandı.
Stoltenberg, NATO ülkeleri, İsveç, Finlandiya ve AB'nin, PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırdığını anımsattı.
"Türkiye, Avrupa, Rusya, Irak ve Suriye konusunda stratejik öneme sahip önemli bir NATO ülkesidir," diyen Stoltenberg, hiçbir NATO ülkesinin terörden Türkiye kadar zarar görmediğini vurgulayarak, bu nedenle Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldıklarını ve bunları gidermek için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydetti.
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