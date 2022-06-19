https://tr.sputniknews.com/20220619/once-kaza-yapti-sonra-yardima-gelen-polise-yumruk-atti-1057613425.html

Önce kaza yaptı sonra yardıma gelen polise yumruk attı

Önce kaza yaptı sonra yardıma gelen polise yumruk attı

Edirne’de kaza yapan otomobil sürücüsü polislere saldırdı, 1 polis memuru yaralandı. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T12:10+0300

2022-06-19T12:10+0300

2022-06-19T12:10+0300

türkiye

trafik kazası

edirne

polis

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Uzunköprü ilçesi Büyük Şehsuvarbey Mahallesinde otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce evin duvarına, ardından park halindeki araca çarpıp yan döndü.Otomobilde bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir trafik polis olaya müdahale etmek isterken T.Ş. adlı otomobil sürücüsü polise yumruk attı.Yaralanan polis 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken saldırgan sürücü gözaltına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-15-arac-birbirine-girdi-1057278436.html

türkiye

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trafik kazası, edirne, polis