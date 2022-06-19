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Önce kaza yaptı sonra yardıma gelen polise yumruk attı
Önce kaza yaptı sonra yardıma gelen polise yumruk attı
Edirne’de kaza yapan otomobil sürücüsü polislere saldırdı, 1 polis memuru yaralandı. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T12:10+0300
2022-06-19T12:10+0300
türkiye
trafik kazası
edirne
polis
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Uzunköprü ilçesi Büyük Şehsuvarbey Mahallesinde otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce evin duvarına, ardından park halindeki araca çarpıp yan döndü.Otomobilde bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir trafik polis olaya müdahale etmek isterken T.Ş. adlı otomobil sürücüsü polise yumruk attı.Yaralanan polis 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken saldırgan sürücü gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-15-arac-birbirine-girdi-1057278436.html
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trafik kazası, edirne, polis

Önce kaza yaptı sonra yardıma gelen polise yumruk attı

12:10 19.06.2022
© İHA / BERKANT ŞÜKRÜ DOĞAN ULUDAĞÖnce kaza yaptı sonra yardıma gelen polise yumruk attı
Önce kaza yaptı sonra yardıma gelen polise yumruk attı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© İHA / BERKANT ŞÜKRÜ DOĞAN ULUDAĞ
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Edirne’de kaza yapan otomobil sürücüsü polislere saldırdı, 1 polis memuru yaralandı.
Uzunköprü ilçesi Büyük Şehsuvarbey Mahallesinde otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce evin duvarına, ardından park halindeki araca çarpıp yan döndü.

Otomobilde bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir trafik polis olaya müdahale etmek isterken T.Ş. adlı otomobil sürücüsü polise yumruk attı.
Yaralanan polis 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken saldırgan sürücü gözaltına alındı.
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
TÜRKİYE
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi
11 Haziran , 16:09
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