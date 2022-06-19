https://tr.sputniknews.com/20220619/oyuncu-turkman-evinin-balkonundan-duserek-hayatini-kaybetti-1057618078.html

Oyuncu Türkman evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Oyuncu Türkman evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşerek öldü. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T15:25+0300

2022-06-19T15:25+0300

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yaşam

türkiye

yonca türkman

düşmek

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Birçok dizide rol alan oyuncu dün sabah, Gaziosmanpaşa’da 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü. Durum, polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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türkiye, yonca türkman, düşmek