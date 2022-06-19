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Oyuncu Türkman evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Oyuncu Türkman evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşerek öldü. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T15:25+0300
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yaşam
türkiye
yonca türkman
düşmek
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Birçok dizide rol alan oyuncu dün sabah, Gaziosmanpaşa’da 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü. Durum, polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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türkiye, yonca türkman, düşmek

Oyuncu Türkman evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

15:25 19.06.2022
© DHAYonca Türkman
Yonca Türkman - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© DHA
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Oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşerek öldü.
Birçok dizide rol alan oyuncu dün sabah, Gaziosmanpaşa’da 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü. Durum, polis ve sağlık ekipleri bildirdi. Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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