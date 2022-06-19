https://tr.sputniknews.com/20220619/prof-dr-ortayli-disisleri-bakanligimiz-su-gunlerde-feci-bir-yapi-degistirmesi-yasiyor-1057610860.html

Prof. Dr. Ortaylı: Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor

Prof. Dr. Ortaylı: Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor. Eski liyakat imtihanları bir tarafa bırakılmış durumda; bunun... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T10:24+0300

2022-06-19T10:24+0300

2022-06-19T10:24+0300

türkiye

ilber ortaylı

dışişleri bakanlığı

tarihçi

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Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor. Eski liyakat imtihanları bir tarafa bırakılmış durumda; bunun vahameti üzerinde konuşacak değilim." değerlendirmesinde bulundu.Ortaylı Hürriyet gazetesinde bugün kaleme aldığı yazısında, "Eskinin ne kadar geçerli bir sistem olduğunu lütfen Tunç Üğdül’ün Bakanlığa giriş sınavlarını anlatışından takip ediniz. Kısacası Üğdül’ün “Diplomasi Cephesi” adlı kitabı, karı koca iki başarılı diplomatın kaleme aldığı, Dışişleri Bakanlığımızı ve dış politikamızı, umumen memuriyeti ve devleti tanımak isteyenler için sık başvurulacak bir eser." ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220613/ilber-ortayli-turkiye-ve-yunanistan-arasindaki-gerginlik-batili-ulkelerin-kiskirtmalaridir-1057352681.html

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ilber ortaylı, dışişleri bakanlığı, tarihçi