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Prof. Dr. Ortaylı: Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor
Prof. Dr. Ortaylı: Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor. Eski liyakat imtihanları bir tarafa bırakılmış durumda; bunun... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T10:24+0300
2022-06-19T10:24+0300
türkiye
ilber ortaylı
dışişleri bakanlığı
tarihçi
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Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor. Eski liyakat imtihanları bir tarafa bırakılmış durumda; bunun vahameti üzerinde konuşacak değilim." değerlendirmesinde bulundu.Ortaylı Hürriyet gazetesinde bugün kaleme aldığı yazısında, "Eskinin ne kadar geçerli bir sistem olduğunu lütfen Tunç Üğdül’ün Bakanlığa giriş sınavlarını anlatışından takip ediniz. Kısacası Üğdül’ün “Diplomasi Cephesi” adlı kitabı, karı koca iki başarılı diplomatın kaleme aldığı, Dışişleri Bakanlığımızı ve dış politikamızı, umumen memuriyeti ve devleti tanımak isteyenler için sık başvurulacak bir eser." ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/ilber-ortayli-turkiye-ve-yunanistan-arasindaki-gerginlik-batili-ulkelerin-kiskirtmalaridir-1057352681.html
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ilber ortaylı, dışişleri bakanlığı, tarihçi

Prof. Dr. Ortaylı: Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor

10:24 19.06.2022
© AAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© AA
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor. Eski liyakat imtihanları bir tarafa bırakılmış durumda; bunun vahameti üzerinde konuşacak değilim" değerlendirmesini yaptı.
Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor. Eski liyakat imtihanları bir tarafa bırakılmış durumda; bunun vahameti üzerinde konuşacak değilim." değerlendirmesinde bulundu.
Ortaylı Hürriyet gazetesinde bugün kaleme aldığı yazısında, "Eskinin ne kadar geçerli bir sistem olduğunu lütfen Tunç Üğdül’ün Bakanlığa giriş sınavlarını anlatışından takip ediniz. Kısacası Üğdül’ün “Diplomasi Cephesi” adlı kitabı, karı koca iki başarılı diplomatın kaleme aldığı, Dışişleri Bakanlığımızı ve dış politikamızı, umumen memuriyeti ve devleti tanımak isteyenler için sık başvurulacak bir eser." ifadesini kullandı.
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
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