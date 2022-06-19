Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220619/rizede-ekmek-5-lira-oldu-1057614064.html
Rize'de ekmek 5 lira oldu
Rize'de ekmek 5 lira oldu
Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, artan maliyetler nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Rize’de de ekmeğe zam uygulanacağını söyledi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T12:27+0300
2022-06-19T12:34+0300
ekonomi
türkiye
ekmek
fiyat
ücret
artış
zam
rize
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054083209_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60872d49db8615f8007ae3c7e17dff99.jpg
Fırıncı esnafının artan maliyetleri karşılamakta güçlük çektiğini söyleyen Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, zam yapmak istemediklerini ancak artan maliyetleri karşılayabilmek için zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, ülke genelinde de ekmek fiyatlarının değişime gideceğini kaydetti.Birgün'de yer alan habere göre, Rize'de halihazırda ekmeğin kilo fiyatının 14.28 liraya tekabül ettiğini ve kentte 210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını söyleyen Kumbasar, 20 Haziran Pazartesi gününden itibaren il genelinde ekmeğin kilo fiyatının 20 liraya çıkarılacağını ve Rize merkez ile batı ilçelerinde 200 gram ekmeğin 4 liradan, Çayeli’nden itibaren doğu ilçelerinde ise 250 gram ekmeğin 5 liradan satışa sunulacağını belirtti.Kumbasar, 1 Temmuz’dan itibaren ise il genelinde 250 gram ekmeğin 5 liradan satışının yapılmasının planlandığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220610/ucuz-ekmek-sattigi-icin-kursunlanan-firinci-halkimizin-yaninda-olmaya-calisiyoruz-1057243661.html
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054083209_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7583d93101dd8180cd542e4be583a86e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ekmek, fiyat, ücret, artış, zam, rize

Rize'de ekmek 5 lira oldu

12:27 19.06.2022 (güncellendi: 12:34 19.06.2022)
© İHAEkmek, fırın
Ekmek, fırın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© İHA
Abone olTelegram
Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, artan maliyetler nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Rize’de de ekmeğe zam uygulanacağını söyledi.
Fırıncı esnafının artan maliyetleri karşılamakta güçlük çektiğini söyleyen Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, zam yapmak istemediklerini ancak artan maliyetleri karşılayabilmek için zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, ülke genelinde de ekmek fiyatlarının değişime gideceğini kaydetti.
Birgün'de yer alan habere göre, Rize'de halihazırda ekmeğin kilo fiyatının 14.28 liraya tekabül ettiğini ve kentte 210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını söyleyen Kumbasar, 20 Haziran Pazartesi gününden itibaren il genelinde ekmeğin kilo fiyatının 20 liraya çıkarılacağını ve Rize merkez ile batı ilçelerinde 200 gram ekmeğin 4 liradan, Çayeli’nden itibaren doğu ilçelerinde ise 250 gram ekmeğin 5 liradan satışa sunulacağını belirtti.
Kumbasar, 1 Temmuz’dan itibaren ise il genelinde 250 gram ekmeğin 5 liradan satışının yapılmasının planlandığını kaydetti.
Ucuz ekmek sattığı için kurşunlanan fırıncı: 'Halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz' - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
TÜRKİYE
Ucuz ekmek sattığı için kurşunlanan fırıncı: 'Halkımızın yanında olmaya çalışıyoruz'
10 Haziran , 16:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала