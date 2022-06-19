https://tr.sputniknews.com/20220619/rizede-ekmek-5-lira-oldu-1057614064.html

Rize'de ekmek 5 lira oldu

Rize'de ekmek 5 lira oldu

Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, artan maliyetler nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Rize’de de ekmeğe zam uygulanacağını söyledi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T12:27+0300

2022-06-19T12:27+0300

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ekonomi

türkiye

ekmek

fiyat

ücret

artış

zam

rize

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Fırıncı esnafının artan maliyetleri karşılamakta güçlük çektiğini söyleyen Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, zam yapmak istemediklerini ancak artan maliyetleri karşılayabilmek için zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, ülke genelinde de ekmek fiyatlarının değişime gideceğini kaydetti.Birgün'de yer alan habere göre, Rize'de halihazırda ekmeğin kilo fiyatının 14.28 liraya tekabül ettiğini ve kentte 210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını söyleyen Kumbasar, 20 Haziran Pazartesi gününden itibaren il genelinde ekmeğin kilo fiyatının 20 liraya çıkarılacağını ve Rize merkez ile batı ilçelerinde 200 gram ekmeğin 4 liradan, Çayeli’nden itibaren doğu ilçelerinde ise 250 gram ekmeğin 5 liradan satışa sunulacağını belirtti.Kumbasar, 1 Temmuz’dan itibaren ise il genelinde 250 gram ekmeğin 5 liradan satışının yapılmasının planlandığını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220610/ucuz-ekmek-sattigi-icin-kursunlanan-firinci-halkimizin-yaninda-olmaya-calisiyoruz-1057243661.html

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türkiye, ekmek, fiyat, ücret, artış, zam, rize