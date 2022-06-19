https://tr.sputniknews.com/20220619/rizede-ekmek-5-lira-oldu-1057614064.html
Rize'de ekmek 5 lira oldu
Rize'de ekmek 5 lira oldu
Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, artan maliyetler nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Rize’de de ekmeğe zam uygulanacağını söyledi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T12:27+0300
2022-06-19T12:27+0300
2022-06-19T12:34+0300
ekonomi
türkiye
ekmek
fiyat
ücret
artış
zam
rize
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Fırıncı esnafının artan maliyetleri karşılamakta güçlük çektiğini söyleyen Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, zam yapmak istemediklerini ancak artan maliyetleri karşılayabilmek için zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, ülke genelinde de ekmek fiyatlarının değişime gideceğini kaydetti.Birgün'de yer alan habere göre, Rize'de halihazırda ekmeğin kilo fiyatının 14.28 liraya tekabül ettiğini ve kentte 210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını söyleyen Kumbasar, 20 Haziran Pazartesi gününden itibaren il genelinde ekmeğin kilo fiyatının 20 liraya çıkarılacağını ve Rize merkez ile batı ilçelerinde 200 gram ekmeğin 4 liradan, Çayeli’nden itibaren doğu ilçelerinde ise 250 gram ekmeğin 5 liradan satışa sunulacağını belirtti.Kumbasar, 1 Temmuz’dan itibaren ise il genelinde 250 gram ekmeğin 5 liradan satışının yapılmasının planlandığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220610/ucuz-ekmek-sattigi-icin-kursunlanan-firinci-halkimizin-yaninda-olmaya-calisiyoruz-1057243661.html
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türkiye, ekmek, fiyat, ücret, artış, zam, rize
Rize'de ekmek 5 lira oldu
12:27 19.06.2022 (güncellendi: 12:34 19.06.2022) Abone ol
Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, artan maliyetler nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Rize’de de ekmeğe zam uygulanacağını söyledi.
Fırıncı esnafının artan maliyetleri karşılamakta güçlük çektiğini söyleyen Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, zam yapmak istemediklerini ancak artan maliyetleri karşılayabilmek için zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, ülke genelinde de ekmek fiyatlarının değişime gideceğini kaydetti.
Birgün'de yer alan habere
göre, Rize'de halihazırda ekmeğin kilo fiyatının 14.28 liraya tekabül ettiğini ve kentte 210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını söyleyen Kumbasar, 20 Haziran Pazartesi gününden itibaren il genelinde ekmeğin kilo fiyatının 20 liraya çıkarılacağını ve Rize merkez ile batı ilçelerinde 200 gram ekmeğin 4 liradan, Çayeli’nden itibaren doğu ilçelerinde ise 250 gram ekmeğin 5 liradan satışa sunulacağını belirtti.
Kumbasar, 1 Temmuz’dan itibaren ise il genelinde 250 gram ekmeğin 5 liradan satışının yapılmasının planlandığını kaydetti.