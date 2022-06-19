https://tr.sputniknews.com/20220619/rusyanin-tuapse-limani-yakininda-yuk-gemisi-yan-yatti-1057606399.html
Rusya’nın Tuapse limanı yakınında yük gemisi yan yattı
Rusya’nın Tuapse limanı yakınında yük gemisi yan yattı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Krasnodar Bölgesi'nin Karadeniz kıyısındaki Tuapse limanı yakınlarında meyve ve sebze yüklü bir geminin... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T05:34+0300
2022-06-19T05:34+0300
2022-06-19T05:40+0300
dünya
rusya
tuapse
yük gemisi
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Açıklamada, “Tuapse bölgesinde balast sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle meyve ve sebze yüklü gemi gemi yan yattı. Sancak tarafına 10 dereceden fazla yana yatış olduğu belirlendi” denildi.Gemideki 28 kişilik mürettebatın şu anda balast sistemindeki arızayı gidermek için çalışmalar yürüttüğü ve ardından geminin Tuapse limanına doğru yol alacağı kaydedildi.
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rusya, tuapse, yük gemisi
Rusya’nın Tuapse limanı yakınında yük gemisi yan yattı
05:34 19.06.2022 (güncellendi: 05:40 19.06.2022) Abone ol
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Krasnodar Bölgesi'nin Karadeniz kıyısındaki Tuapse limanı yakınlarında meyve ve sebze yüklü bir geminin balast sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle yan yattığı belirtildi.
Açıklamada, “Tuapse bölgesinde balast sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle meyve ve sebze yüklü gemi gemi yan yattı. Sancak tarafına 10 dereceden fazla yana yatış olduğu belirlendi” denildi.
Gemideki 28 kişilik mürettebatın şu anda balast sistemindeki arızayı gidermek için çalışmalar yürüttüğü ve ardından geminin Tuapse limanına doğru yol alacağı kaydedildi.