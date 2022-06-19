https://tr.sputniknews.com/20220619/rusyanin-tuapse-limani-yakininda-yuk-gemisi-yan-yatti-1057606399.html

Rusya’nın Tuapse limanı yakınında yük gemisi yan yattı

Rusya’nın Tuapse limanı yakınında yük gemisi yan yattı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Krasnodar Bölgesi'nin Karadeniz kıyısındaki Tuapse limanı yakınlarında meyve ve sebze yüklü bir geminin... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T05:34+0300

2022-06-19T05:34+0300

2022-06-19T05:40+0300

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rusya

tuapse

yük gemisi

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Açıklamada, “Tuapse bölgesinde balast sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle meyve ve sebze yüklü gemi gemi yan yattı. Sancak tarafına 10 dereceden fazla yana yatış olduğu belirlendi” denildi.Gemideki 28 kişilik mürettebatın şu anda balast sistemindeki arızayı gidermek için çalışmalar yürüttüğü ve ardından geminin Tuapse limanına doğru yol alacağı kaydedildi.

rusya

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2022

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rusya, tuapse, yük gemisi