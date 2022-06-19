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https://tr.sputniknews.com/20220619/sigara-izmariti-tarlada-yangin-cikardi-50-donum-bugday-10-dakikada-yandi-1057608653.html
Sigara izmariti tarlada yangın çıkardı: 50 dönüm buğday 10 dakikada yandı
Sigara izmariti tarlada yangın çıkardı: 50 dönüm buğday 10 dakikada yandı
Tekirdağ'ın Çorlu’da yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmariti, tarlada yangın çıkararak, rüzgarın da etkisiyle 10 dakikada biçilmemiş buğday tarlasını... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T08:01+0300
2022-06-19T08:01+0300
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yangın
çorlu
sigara
izmarit
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Çorlu - Sarılar yolu üzerindeki yeni cezaevi inşaatı yanındaki tarlada iddiaya göre, yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmariti yangına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle İlter Temeldubas’a ait biçilmemiş buğday tarlası alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Hazırlanması için 1 yıllık emek sarf edilen buğday tarlasının yanması çiftçiyi derinden üzdü.İtfaiye eri yaralandıYangın söndürme çalışmaları esnasında yaralanan 1 itfaiye eri de, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Parmağından yaralanan itfaiye eri tedavisinin ardından taburcu edildi.Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220619/izmirin-iki-ilcesinde-orman-yangini-focadaki-yangin-sonduruldu-karaburundaki-suruyor-1057605793.html
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yangın, çorlu, sigara, izmarit, tarla

Sigara izmariti tarlada yangın çıkardı: 50 dönüm buğday 10 dakikada yandı

08:01 19.06.2022
© İHA / HÜSEYİN TAYYARSigara izmariti tarlada yangın çıkardı: 50 dönüm buğday 10 dakikada yandı
Sigara izmariti tarlada yangın çıkardı: 50 dönüm buğday 10 dakikada yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© İHA / HÜSEYİN TAYYAR
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Tekirdağ'ın Çorlu’da yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmariti, tarlada yangın çıkararak, rüzgarın da etkisiyle 10 dakikada biçilmemiş buğday tarlasını küle çevirdi.
Çorlu - Sarılar yolu üzerindeki yeni cezaevi inşaatı yanındaki tarlada iddiaya göre, yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmariti yangına neden oldu.
Rüzgarın da etkisiyle İlter Temeldubas’a ait biçilmemiş buğday tarlası alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Hazırlanması için 1 yıllık emek sarf edilen buğday tarlasının yanması çiftçiyi derinden üzdü.

İtfaiye eri yaralandı

Yangın söndürme çalışmaları esnasında yaralanan 1 itfaiye eri de, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Parmağından yaralanan itfaiye eri tedavisinin ardından taburcu edildi.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Karaburun ilçesinde çıkan orman yangına müdahale ise sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
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İzmir'in iki ilçesinde orman yangını: Foça'daki yangın söndürüldü, Karaburun'daki sürüyor
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