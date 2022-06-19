https://tr.sputniknews.com/20220619/sigara-izmariti-tarlada-yangin-cikardi-50-donum-bugday-10-dakikada-yandi-1057608653.html
Sigara izmariti tarlada yangın çıkardı: 50 dönüm buğday 10 dakikada yandı
Sigara izmariti tarlada yangın çıkardı: 50 dönüm buğday 10 dakikada yandı
Tekirdağ'ın Çorlu’da yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmariti, tarlada yangın çıkararak, rüzgarın da etkisiyle 10 dakikada biçilmemiş buğday tarlasını... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T08:01+0300
2022-06-19T08:01+0300
2022-06-19T08:01+0300
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sigara
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Çorlu - Sarılar yolu üzerindeki yeni cezaevi inşaatı yanındaki tarlada iddiaya göre, yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmariti yangına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle İlter Temeldubas’a ait biçilmemiş buğday tarlası alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Hazırlanması için 1 yıllık emek sarf edilen buğday tarlasının yanması çiftçiyi derinden üzdü.İtfaiye eri yaralandıYangın söndürme çalışmaları esnasında yaralanan 1 itfaiye eri de, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Parmağından yaralanan itfaiye eri tedavisinin ardından taburcu edildi.Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220619/izmirin-iki-ilcesinde-orman-yangini-focadaki-yangin-sonduruldu-karaburundaki-suruyor-1057605793.html
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yangın, çorlu, sigara, izmarit, tarla
Sigara izmariti tarlada yangın çıkardı: 50 dönüm buğday 10 dakikada yandı
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Tekirdağ'ın Çorlu’da yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmariti, tarlada yangın çıkararak, rüzgarın da etkisiyle 10 dakikada biçilmemiş buğday tarlasını küle çevirdi.
Çorlu - Sarılar yolu üzerindeki yeni cezaevi inşaatı yanındaki tarlada iddiaya göre, yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmariti yangına neden oldu.
Rüzgarın da etkisiyle İlter Temeldubas’a ait biçilmemiş buğday tarlası alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Hazırlanması için 1 yıllık emek sarf edilen buğday tarlasının yanması çiftçiyi derinden üzdü.
İtfaiye eri yaralandı
Yangın söndürme çalışmaları esnasında yaralanan 1 itfaiye eri de, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Parmağından yaralanan itfaiye eri tedavisinin ardından taburcu edildi.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.