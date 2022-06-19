https://tr.sputniknews.com/20220619/spacex-kaliforniyadan-alman-kesif-uydusunu-firlatti-1057603772.html
SpaceX, Kaliforniya'dan Alman keşif uydusunu fırlattı
SpaceX, Kaliforniya'dan Alman keşif uydusunu fırlattı
ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, Kaliforniya'dan Alman ordusunun ihtiyaçları için bir keşif uydusu fırlattı. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T00:54+0300
2022-06-19T00:54+0300
2022-06-19T00:55+0300
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ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, bugün Almanya için bir keşif uydusu fırlattı.SARah-1 uydusunu taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden sabah 7.19'da fırlatıldı.Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirilen fırlatma şirketin web sitesinde yayınlandı.SARah-1 uydusu, Alman ordusu için Airbus tarafından geliştirildi. Daha sonra iki benzer uydunun daha yörüngeye fırlatılması ve birlikte SAR-Lupe sisteminin eski Alman keşif uydularının yerini alması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220525/turkiyenin-ilk-ticari-uydusu-plan-s-uzaya-firlatiliyor-1056680040.html
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spacex, almanya, uydu
SpaceX, Kaliforniya'dan Alman keşif uydusunu fırlattı
00:54 19.06.2022 (güncellendi: 00:55 19.06.2022) Abone ol
ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, Kaliforniya'dan Alman ordusunun ihtiyaçları için bir keşif uydusu fırlattı.
ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, bugün Almanya için bir keşif uydusu fırlattı.
SARah-1 uydusunu taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden sabah 7.19'da fırlatıldı.
Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirilen fırlatma şirketin web sitesinde yayınlandı.
SARah-1 uydusu, Alman ordusu için Airbus tarafından geliştirildi. Daha sonra iki benzer uydunun daha yörüngeye fırlatılması ve birlikte SAR-Lupe sisteminin eski Alman keşif uydularının yerini alması bekleniyor.