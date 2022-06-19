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SpaceX, Kaliforniya'dan Alman keşif uydusunu fırlattı
SpaceX, Kaliforniya'dan Alman keşif uydusunu fırlattı
ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, Kaliforniya'dan Alman ordusunun ihtiyaçları için bir keşif uydusu fırlattı. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
spacex
almanya
uydu
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ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, bugün Almanya için bir keşif uydusu fırlattı.SARah-1 uydusunu taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden sabah 7.19'da fırlatıldı.Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirilen fırlatma şirketin web sitesinde yayınlandı.SARah-1 uydusu, Alman ordusu için Airbus tarafından geliştirildi. Daha sonra iki benzer uydunun daha yörüngeye fırlatılması ve birlikte SAR-Lupe sisteminin eski Alman keşif uydularının yerini alması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220525/turkiyenin-ilk-ticari-uydusu-plan-s-uzaya-firlatiliyor-1056680040.html
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spacex, almanya, uydu

SpaceX, Kaliforniya'dan Alman keşif uydusunu fırlattı

00:54 19.06.2022 (güncellendi: 00:55 19.06.2022)
© REUTERS / JOE SKIPPERStarlink uydu ağının 6'ncı halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.
Starlink uydu ağının 6'ncı halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© REUTERS / JOE SKIPPER
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ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, Kaliforniya'dan Alman ordusunun ihtiyaçları için bir keşif uydusu fırlattı.
ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, bugün Almanya için bir keşif uydusu fırlattı.
SARah-1 uydusunu taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden sabah 7.19'da fırlatıldı.
Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirilen fırlatma şirketin web sitesinde yayınlandı.
SARah-1 uydusu, Alman ordusu için Airbus tarafından geliştirildi. Daha sonra iki benzer uydunun daha yörüngeye fırlatılması ve birlikte SAR-Lupe sisteminin eski Alman keşif uydularının yerini alması bekleniyor.
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