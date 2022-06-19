https://tr.sputniknews.com/20220619/spacex-kaliforniyadan-alman-kesif-uydusunu-firlatti-1057603772.html

SpaceX, Kaliforniya'dan Alman keşif uydusunu fırlattı

SpaceX, Kaliforniya'dan Alman keşif uydusunu fırlattı

ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, Kaliforniya'dan Alman ordusunun ihtiyaçları için bir keşif uydusu fırlattı. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T00:54+0300

2022-06-19T00:54+0300

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yaşam

spacex

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uydu

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ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, bugün Almanya için bir keşif uydusu fırlattı.SARah-1 uydusunu taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden sabah 7.19'da fırlatıldı.Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirilen fırlatma şirketin web sitesinde yayınlandı.SARah-1 uydusu, Alman ordusu için Airbus tarafından geliştirildi. Daha sonra iki benzer uydunun daha yörüngeye fırlatılması ve birlikte SAR-Lupe sisteminin eski Alman keşif uydularının yerini alması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220525/turkiyenin-ilk-ticari-uydusu-plan-s-uzaya-firlatiliyor-1056680040.html

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spacex, almanya, uydu