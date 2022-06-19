https://tr.sputniknews.com/20220619/suudi-arabistan-bu-yilki-hac-planini-acikladi-1057623412.html

Suudi Arabistan bu yılki hac planını açıkladı

Suudi Arabistan bu yılki hac planını açıkladı

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, bu seneki hac sezonunun öne çıkan özelliğinin modern teknolojiler, yeni... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T19:16+0300

2022-06-19T19:16+0300

2022-06-19T19:16+0300

dünya

suudi arabistan

hac

türkiye

plan

kovid-19

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Suudi Arabistan, bu seneki hac planını kamuoyuyla paylaştı. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia'nın da katıldığı bir toplantıda bu yılki hac planına ilişkin açıklamada bulundu.Sudeys, bu seneki hac sezonunun öne çıkan özelliğinin modern teknolojiler, yeni uygulamalar ve yapay zekanın kullanılması olduğunu belirtti. Bu yıl hac mevsimi için şu ana kadarki en büyük operasyonel planı hazırladıklarını ifade eden Sudeys, planın, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamındaki stratejik hedefleriyle bağlantılı olacağını dile getirdi.Sudeys plan doğrultusunda, hacıların ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri için 10 bin görevlinin hazır bulunacağını, Kabe'nin çevresinin sadece hacıların tavafına, diğer genişletilmiş alanların ise nafile tavaflara ayrılacağını, Kral Abdulaziz, Kral Fehd ve Es-Selam kapılarının hacılara tahsis edileceğini aktardı. Bakan Rabia ise sağlık koşullarına göre hacıların sayısını kademeli olarak artırmayı istediklerini dile getirdi.Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de hac ibadeti için sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayına izin vermişti. Bu yıl yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeye başlayan Suudi Arabistan, henüz tamamıyla etkisi sona ermeyen Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye 37 bin 770 kişilik kontenjan ayırmıştı. Suudi Arabistan bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam 1 milyon ziyaretçinin kabul edileceğini açıklamıştı.

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