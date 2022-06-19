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Tarkan: Babalık neymiş daha yeni anlıyor ve öğreniyorum
Tarkan: Babalık neymiş daha yeni anlıyor ve öğreniyorum
Ünlü sanatçı Tarkan Babalar Günü'ne özel bir paylaşım yaptı. Kızı Liya ile birlikte fotoğrafını paylaşan sanatçı, "Yaşadığım sürece seni koşulsuzca hep çok... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T13:03+0300
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yaşam
tarkan
şarkıcı
babalar günü
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2018 yılında baba olan sanatçı Tarkan, kızı Liya'yı kucakladığı bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Mesajında, kızı Liya'ya seslenen Tarkan, "Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum… Yaşadığım sürece seni koşulsuzca hep çok seveceğim, koruyacağım ve mutluluğun için elimden geleni yapacağım" sözlerini kullandı.'Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum'Sanatçı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
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tarkan, şarkıcı, babalar günü

Tarkan: Babalık neymiş daha yeni anlıyor ve öğreniyorum

13:03 19.06.2022 (güncellendi: 13:04 19.06.2022)
© Fotoğraf : Tarkan - TwitterTarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© Fotoğraf : Tarkan - Twitter
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Ünlü sanatçı Tarkan Babalar Günü'ne özel bir paylaşım yaptı. Kızı Liya ile birlikte fotoğrafını paylaşan sanatçı, "Yaşadığım sürece seni koşulsuzca hep çok seveceğim, koruyacağım ve mutluluğun için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
2018 yılında baba olan sanatçı Tarkan, kızı Liya'yı kucakladığı bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Mesajında, kızı Liya'ya seslenen Tarkan, "Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum… Yaşadığım sürece seni koşulsuzca hep çok seveceğim, koruyacağım ve mutluluğun için elimden geleni yapacağım" sözlerini kullandı.

'Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum'

Sanatçı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"En kıymetlim, her şeyim, birtanecik kızım… Seninle birlikte içimdeki çocuğu yeniden büyüttüğümü, ona sevmeyi yeniden öğrettiğimi, varlığınla yaralarımı her gün biraz daha iyileştirdiğimi, aslında yeniden doğduğumu biliyor muydun? Geçmişin karanlığında kayıp olan ruhumun, ışığı seninle yeniden gördüğünü. Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum… Arada takılıp düştüğümü, hatalar yaptığımı da biliyorum ama her nefesimde daha iyi bir baba olmak için uğraşıyor ve çabalıyorum. Dilerim ki babalığım senin mutlu, özgüvenli, hayallerinin peşinden giden, kendini seven, özgür ruhlu, cesur, güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, kalbini, sezgilerini dinlemeyi ihmal etmeyen ama aklını da kullanmasını bilen, sevgi dolu, duyarlı ve de merhametli bir insan olmana aracı olur. Yaşadığım sürece seni koşulsuzca hep çok seveceğim, koruyacağım ve mutluluğun için elimden geleni yapacağım. Babalıkla hayatın gerçek anlamını öğrettiğin için sana teşekkür ederim."
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2022
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