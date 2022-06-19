Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220619/tpaonun-3-ildeki-petrol-arama-ruhsatinin-suresi-uzatildi-1057609701.html
TPAO'nun 3 ildeki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
TPAO'nun 3 ildeki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Batman, Mardin ve Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresi 11 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T09:43+0300
2022-06-19T09:43+0300
türkiye
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
petrol
arama
ruhsat
uzatma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054149729_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_375b903405009d767a30ae84b9705fdf.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, TPAO'nun, 15 bin 297 hektar alana sahip Batman, Mardin ve Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresinin 11 Temmuz 2024'e kadar uzatılmasına karar verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220530/tpao-su-kuyusundan-akan-siyah-ve-yanici-sivi-maddeden-numune-aldi-1056819852.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1054149729_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3607a16813168e76cdf955c0506a08e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), petrol, arama, ruhsat, uzatma

TPAO'nun 3 ildeki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

09:43 19.06.2022
© AAPetrol - Petrol Rafinerisi
Petrol - Petrol Rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Batman, Mardin ve Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresi 11 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun, 15 bin 297 hektar alana sahip Batman, Mardin ve Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresinin 11 Temmuz 2024'e kadar uzatılmasına karar verildi.
TPAO, su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı maddeden numune aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2022
TÜRKİYE
TPAO, su kuyusundan akan siyah ve yanıcı sıvı maddeden numune aldı
30 Mayıs, 18:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала