https://tr.sputniknews.com/20220619/tpaonun-3-ildeki-petrol-arama-ruhsatinin-suresi-uzatildi-1057609701.html

TPAO'nun 3 ildeki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

TPAO'nun 3 ildeki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Batman, Mardin ve Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresi 11 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T09:43+0300

2022-06-19T09:43+0300

2022-06-19T09:43+0300

türkiye

türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)

petrol

arama

ruhsat

uzatma

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, TPAO'nun, 15 bin 297 hektar alana sahip Batman, Mardin ve Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresinin 11 Temmuz 2024'e kadar uzatılmasına karar verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220530/tpao-su-kuyusundan-akan-siyah-ve-yanici-sivi-maddeden-numune-aldi-1056819852.html

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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), petrol, arama, ruhsat, uzatma