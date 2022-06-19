https://tr.sputniknews.com/20220619/tpaonun-3-ildeki-petrol-arama-ruhsatinin-suresi-uzatildi-1057609701.html
TPAO'nun 3 ildeki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
TPAO'nun 3 ildeki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Batman, Mardin ve Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresi 11 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T09:43+0300
2022-06-19T09:43+0300
2022-06-19T09:43+0300
türkiye
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
petrol
arama
ruhsat
uzatma
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, TPAO'nun, 15 bin 297 hektar alana sahip Batman, Mardin ve Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresinin 11 Temmuz 2024'e kadar uzatılmasına karar verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220530/tpao-su-kuyusundan-akan-siyah-ve-yanici-sivi-maddeden-numune-aldi-1056819852.html
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türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), petrol, arama, ruhsat, uzatma
TPAO'nun 3 ildeki petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Batman, Mardin ve Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresi 11 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun, 15 bin 297 hektar alana sahip Batman, Mardin ve Siirt'teki petrol arama ruhsatının süresinin 11 Temmuz 2024'e kadar uzatılmasına karar verildi.