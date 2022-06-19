https://tr.sputniknews.com/20220619/trump-bisikletten-dusen-bidena-gecmis-olsun-dedi--1057615403.html
Trump, bisikletten düşen Biden'a 'Geçmiş olsun' dedi
Trump, bisikletten düşen Biden'a 'Geçmiş olsun' dedi
Eski ABD Başkanı Trump, dün bisikletten düşen ABD lideri Biden’a “Geçmiş olsun” dedi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T13:34+0300
2022-06-19T13:34+0300
2022-06-19T13:34+0300
dünya
donald trump
joe biden
jill biden
bisiklet
düşüş
geçmiş olsun
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Mississippi’de katıldığı mitingde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Delaware’de eşi Jill Biden’la bisiklet sürerken düşmesini değerlendirdi. Trump, "Geçmiş olsun. Çok sert bir düşüştü. Umarız iyidir" ifadelerini kullandı. 79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, dün ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirerek yere yuvarlanmıştı.Korumaları anında müdahale ederek başkanı yerden kaldırmış, Biden ise ayağa kalkarak "İyiyim" diyen Biden'ın ciddi bir yara almadığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220618/abd-baskani-biden-bisikletten-dustu-1057599519.html
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donald trump, joe biden, jill biden, bisiklet, düşüş, geçmiş olsun
Trump, bisikletten düşen Biden'a 'Geçmiş olsun' dedi
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Eski ABD Başkanı Trump, dün bisikletten düşen ABD lideri Biden’a “Geçmiş olsun” dedi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Mississippi’de katıldığı mitingde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Delaware’de eşi Jill Biden’la bisiklet sürerken düşmesini değerlendirdi.
Trump, "Geçmiş olsun. Çok sert bir düşüştü. Umarız iyidir" ifadelerini kullandı.
79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, dün ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirerek yere yuvarlanmıştı.
Korumaları anında müdahale ederek başkanı yerden kaldırmış, Biden ise ayağa kalkarak "İyiyim" diyen Biden'ın ciddi bir yara almadığı öğrenildi.