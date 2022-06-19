https://tr.sputniknews.com/20220619/trump-bisikletten-dusen-bidena-gecmis-olsun-dedi--1057615403.html

Trump, bisikletten düşen Biden'a 'Geçmiş olsun' dedi

Trump, bisikletten düşen Biden'a 'Geçmiş olsun' dedi

Eski ABD Başkanı Trump, dün bisikletten düşen ABD lideri Biden’a “Geçmiş olsun” dedi. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T13:34+0300

2022-06-19T13:34+0300

2022-06-19T13:34+0300

dünya

donald trump

joe biden

jill biden

bisiklet

düşüş

geçmiş olsun

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Mississippi’de katıldığı mitingde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Delaware’de eşi Jill Biden’la bisiklet sürerken düşmesini değerlendirdi. Trump, "Geçmiş olsun. Çok sert bir düşüştü. Umarız iyidir" ifadelerini kullandı. 79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, dün ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken ufak bir kaza geçirerek yere yuvarlanmıştı.Korumaları anında müdahale ederek başkanı yerden kaldırmış, Biden ise ayağa kalkarak "İyiyim" diyen Biden'ın ciddi bir yara almadığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220618/abd-baskani-biden-bisikletten-dustu-1057599519.html

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donald trump, joe biden, jill biden, bisiklet, düşüş, geçmiş olsun