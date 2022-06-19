https://tr.sputniknews.com/20220619/turk-a-milli-erkek-voleybol-takimi-hirvatistani-yenerek-finale-yukseldi-1057603656.html

Türk A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı yenerek finale yükseldi

Türk A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı yenerek finale yükseldi

Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler... 19.06.2022, Sputnik Türkiye

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spor

avrupa voleybol konfederasyonu (cev)

türkiye a milli erkek voleybol takımı

türkiye

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.Hırvatistan'ın Varazdin kentindeki Şehir Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'de Türkiye, ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı.Rakibi karşısında ilk seti 27-25 kazanan milli takım, ikinci seti 25-21 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve dördüncü seti 25-19, maçı da 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.Türkiye, final maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.A Milli Takım, 2019 ve 2021'de şampiyon olduğu organizasyonda üst üste 3. zaferini hedefliyor.

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avrupa voleybol konfederasyonu (cev), türkiye a milli erkek voleybol takımı, türkiye