https://tr.sputniknews.com/20220619/turk-a-milli-erkek-voleybol-takimi-hirvatistani-yenerek-finale-yukseldi-1057603656.html
Türk A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı yenerek finale yükseldi
Türk A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı yenerek finale yükseldi
Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler... 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T00:44+0300
2022-06-19T00:44+0300
2022-06-19T00:54+0300
spor
avrupa voleybol konfederasyonu (cev)
türkiye a milli erkek voleybol takımı
türkiye
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.Hırvatistan'ın Varazdin kentindeki Şehir Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'de Türkiye, ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı.Rakibi karşısında ilk seti 27-25 kazanan milli takım, ikinci seti 25-21 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve dördüncü seti 25-19, maçı da 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.Türkiye, final maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.A Milli Takım, 2019 ve 2021'de şampiyon olduğu organizasyonda üst üste 3. zaferini hedefliyor.
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avrupa voleybol konfederasyonu (cev), türkiye a milli erkek voleybol takımı, türkiye
Türk A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı yenerek finale yükseldi
00:44 19.06.2022 (güncellendi: 00:54 19.06.2022) Abone ol
Hırvatistan’da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Milliler yarın finalde Çekya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Hırvatistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.
Hırvatistan'ın Varazdin kentindeki Şehir Spor Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'de Türkiye, ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı.
Rakibi karşısında ilk seti 27-25 kazanan milli takım, ikinci seti 25-21 kaybetti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve dördüncü seti 25-19, maçı da 3-1 kazanarak adını finale yazdırdı.
Türkiye, final maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım, 2019 ve 2021'de şampiyon olduğu organizasyonda üst üste 3. zaferini hedefliyor.