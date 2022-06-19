https://tr.sputniknews.com/20220619/whatsappa-rahatsiz-etmeyin-modu-geliyor-1057606055.html
Whatsapp'a 'rahatsız etmeyin' modu geliyor
Whatsapp'a 'rahatsız etmeyin' modu geliyor
WhatsApp sesli ve görüntülü aramaların sessize alınabildiği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T05:25+0300
2022-06-19T05:25+0300
2022-06-19T05:25+0300
yaşam
whatsapp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0c/1043561432_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_09d2bb37048e3f741976608e342adc26.jpg
Facebook ve Instagram gibi sosyal ağ sitelerini bünyesinde bulunduran Meta şirketinin sahip olduğu WhatsApp, yeni bir güncellemeyle yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak.Şimdiye dek WhatsApp'ta görüntülü ve sesli aramalar tam olarak sessize alınamıyordu. Bir kişi ile sohbet sessize alındığında o kişinin görüntülü ve sesli aramalarını da sessize almak mümkündü. Ancak bu sefer de kişi ile yazışmaların bildirimi gelmiyordu.WhatsApp bu sorunun çözümü için yakında 'Rahatsız Etme' özelliğinin olduğu yeni bir sürüm yayınlayacak. Bu sayede kullanıcılar sesli ve görüntülü aramaları sessize alabilecek. Bu özellik telefonun kendi içerisinde yer alan rahatsız etme modu ile de bütünleşecek. Sessize alınan çağrılar kullanıcılara sessize alındı bilgisi ile gösterilecek.WhatsApp'a gelecek yeni özellik yalnızca bununla da sınırlı değil. Yakında Cevapsız Çağrılar başlığı altında yeni bir bölüm açılacak. Böylece kullanıcılar cevapsız çağrıları kolayca listeleyebilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220421/whatsapp-instagrama-benzeyecek-uyelik-modeline-geciyor-1055732933.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0c/1043561432_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_a7b0d6624a2b8c916578d6e0703409b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
whatsapp
Whatsapp'a 'rahatsız etmeyin' modu geliyor
Abone ol
WhatsApp sesli ve görüntülü aramaların sessize alınabildiği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
Facebook ve Instagram gibi sosyal ağ sitelerini bünyesinde bulunduran Meta şirketinin sahip olduğu WhatsApp, yeni bir güncellemeyle yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Şimdiye dek WhatsApp'ta görüntülü ve sesli aramalar tam olarak sessize alınamıyordu. Bir kişi ile sohbet sessize alındığında o kişinin görüntülü ve sesli aramalarını da sessize almak mümkündü. Ancak bu sefer de kişi ile yazışmaların bildirimi gelmiyordu.
WhatsApp bu sorunun çözümü için yakında 'Rahatsız Etme' özelliğinin olduğu yeni bir sürüm yayınlayacak. Bu sayede kullanıcılar sesli ve görüntülü aramaları sessize alabilecek. Bu özellik telefonun kendi içerisinde yer alan rahatsız etme modu ile de bütünleşecek. Sessize alınan çağrılar kullanıcılara sessize alındı bilgisi ile gösterilecek.
WhatsApp'a gelecek yeni özellik yalnızca bununla da sınırlı değil. Yakında Cevapsız Çağrılar başlığı altında yeni bir bölüm açılacak. Böylece kullanıcılar cevapsız çağrıları kolayca listeleyebilecek.