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https://tr.sputniknews.com/20220619/whatsappa-rahatsiz-etmeyin-modu-geliyor-1057606055.html
Whatsapp'a 'rahatsız etmeyin' modu geliyor
Whatsapp'a 'rahatsız etmeyin' modu geliyor
WhatsApp sesli ve görüntülü aramaların sessize alınabildiği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T05:25+0300
2022-06-19T05:25+0300
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Facebook ve Instagram gibi sosyal ağ sitelerini bünyesinde bulunduran Meta şirketinin sahip olduğu WhatsApp, yeni bir güncellemeyle yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak.Şimdiye dek WhatsApp'ta görüntülü ve sesli aramalar tam olarak sessize alınamıyordu. Bir kişi ile sohbet sessize alındığında o kişinin görüntülü ve sesli aramalarını da sessize almak mümkündü. Ancak bu sefer de kişi ile yazışmaların bildirimi gelmiyordu.WhatsApp bu sorunun çözümü için yakında 'Rahatsız Etme' özelliğinin olduğu yeni bir sürüm yayınlayacak. Bu sayede kullanıcılar sesli ve görüntülü aramaları sessize alabilecek. Bu özellik telefonun kendi içerisinde yer alan rahatsız etme modu ile de bütünleşecek. Sessize alınan çağrılar kullanıcılara sessize alındı bilgisi ile gösterilecek.WhatsApp'a gelecek yeni özellik yalnızca bununla da sınırlı değil. Yakında Cevapsız Çağrılar başlığı altında yeni bir bölüm açılacak. Böylece kullanıcılar cevapsız çağrıları kolayca listeleyebilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220421/whatsapp-instagrama-benzeyecek-uyelik-modeline-geciyor-1055732933.html
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Whatsapp'a 'rahatsız etmeyin' modu geliyor

05:25 19.06.2022
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTUREWhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTURE
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WhatsApp sesli ve görüntülü aramaların sessize alınabildiği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
Facebook ve Instagram gibi sosyal ağ sitelerini bünyesinde bulunduran Meta şirketinin sahip olduğu WhatsApp, yeni bir güncellemeyle yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Şimdiye dek WhatsApp'ta görüntülü ve sesli aramalar tam olarak sessize alınamıyordu. Bir kişi ile sohbet sessize alındığında o kişinin görüntülü ve sesli aramalarını da sessize almak mümkündü. Ancak bu sefer de kişi ile yazışmaların bildirimi gelmiyordu.
WhatsApp bu sorunun çözümü için yakında 'Rahatsız Etme' özelliğinin olduğu yeni bir sürüm yayınlayacak. Bu sayede kullanıcılar sesli ve görüntülü aramaları sessize alabilecek. Bu özellik telefonun kendi içerisinde yer alan rahatsız etme modu ile de bütünleşecek. Sessize alınan çağrılar kullanıcılara sessize alındı bilgisi ile gösterilecek.
WhatsApp'a gelecek yeni özellik yalnızca bununla da sınırlı değil. Yakında Cevapsız Çağrılar başlığı altında yeni bir bölüm açılacak. Böylece kullanıcılar cevapsız çağrıları kolayca listeleyebilecek.
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
YAŞAM
WhatsApp, Instagram'a benzeyecek: Üyelik modeline geçiyor
21 Nisan, 11:21
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