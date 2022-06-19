https://tr.sputniknews.com/20220619/whatsappa-rahatsiz-etmeyin-modu-geliyor-1057606055.html

Whatsapp'a 'rahatsız etmeyin' modu geliyor

Whatsapp'a 'rahatsız etmeyin' modu geliyor

WhatsApp sesli ve görüntülü aramaların sessize alınabildiği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. 19.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-19T05:25+0300

2022-06-19T05:25+0300

2022-06-19T05:25+0300

yaşam

whatsapp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0c/1043561432_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_09d2bb37048e3f741976608e342adc26.jpg

Facebook ve Instagram gibi sosyal ağ sitelerini bünyesinde bulunduran Meta şirketinin sahip olduğu WhatsApp, yeni bir güncellemeyle yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak.Şimdiye dek WhatsApp'ta görüntülü ve sesli aramalar tam olarak sessize alınamıyordu. Bir kişi ile sohbet sessize alındığında o kişinin görüntülü ve sesli aramalarını da sessize almak mümkündü. Ancak bu sefer de kişi ile yazışmaların bildirimi gelmiyordu.WhatsApp bu sorunun çözümü için yakında 'Rahatsız Etme' özelliğinin olduğu yeni bir sürüm yayınlayacak. Bu sayede kullanıcılar sesli ve görüntülü aramaları sessize alabilecek. Bu özellik telefonun kendi içerisinde yer alan rahatsız etme modu ile de bütünleşecek. Sessize alınan çağrılar kullanıcılara sessize alındı bilgisi ile gösterilecek.WhatsApp'a gelecek yeni özellik yalnızca bununla da sınırlı değil. Yakında Cevapsız Çağrılar başlığı altında yeni bir bölüm açılacak. Böylece kullanıcılar cevapsız çağrıları kolayca listeleyebilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220421/whatsapp-instagrama-benzeyecek-uyelik-modeline-geciyor-1055732933.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

whatsapp