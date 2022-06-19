https://tr.sputniknews.com/20220619/yargitay-karari-avans-istegi-kabul-edilmeyen-isci-istifa-ederse-kidem-tazminati-odenmez-1057616461.html
Yargıtay kararı: ‘Avans isteği kabul edilmeyen işçi istifa ederse kıdem tazminatı ödenmez’
Yargıtay kararı: ‘Avans isteği kabul edilmeyen işçi istifa ederse kıdem tazminatı ödenmez’
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin avans vermemesi üzerine istifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenmeyeceğine hükmetti. 19.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-19T13:57+0300
2022-06-19T13:57+0300
2022-06-19T13:57+0300
türkiye
yargıtay
işçi
istifa
tazminat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057517690_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_a7bbb85d92c26db116161ff4f7080206.jpg
Çalıştığı işyerinden avans talebinde bulunan işçi, 'hayır' cevabı alınca istifa etti. Haklarını alamayınca İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı patron davanın reddini istedi. Mahkeme; kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak ihbar tazminatı talebinin reddine, kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verdi. Kararı hem davacı hem de davalı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.Kararda şöyle denildi:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1057517690_250:0:1749:1124_1920x0_80_0_0_0cc1840677979c078bd20f38dc582417.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yargıtay, işçi, istifa, tazminat
Yargıtay kararı: ‘Avans isteği kabul edilmeyen işçi istifa ederse kıdem tazminatı ödenmez’
Abone ol
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin avans vermemesi üzerine istifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenmeyeceğine hükmetti.
Çalıştığı işyerinden avans talebinde bulunan işçi, 'hayır' cevabı alınca istifa etti. Haklarını alamayınca İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı patron davanın reddini istedi. Mahkeme; kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak ihbar tazminatı talebinin reddine, kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verdi. Kararı hem davacı hem de davalı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.
"Davacının avans talebi karşılanmayınca iş akdini feshettiği anlaşılmakta olup mahkemenin buna ilişkin kabulü yerindedir. Mahkemece işverenin geçerli bir neden göstermeden davacının avans talebini karşılamaması davacı bakımından haklı fesih nedeni kabul edilerek kıdem tazminatı talebi hüküm altına alınmıştır. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. maddesinde işverenin işçiye avans vermemesi şeklinde bir sebep bulunmamaktadır. Taraflar arasında işverenin davacıya her istediğinde avans vereceğine yönelik bir sözleşme de mevcut değildir. Bu nedenlerle işçi tarafından yapılan fesih haklı nedene dayanmadığından kıdem tazminatı talebinin reddi yerine yasal olmayan gerekçe ile kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oybirliğiyle karar verildi."