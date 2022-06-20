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İspanya'da orman yangınları sürüyor
İspanya'da orman yangınları sürüyor
İspanya sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınlarıyla mücadele ederken, 25 bin hektar ormanlık alan küle döndü. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
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фото, ispanya, orman yangını

İspanya'da orman yangınları sürüyor

11:17 20.06.2022
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İspanya sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınlarıyla mücadele ederken, 25 bin hektar ormanlık alan küle döndü.
© AFP 2022 / CESAR MANSO

İspanya'da sıcak hava dalgası sıcaklıkları rekor seviyelere taşırken, ülkenin farklı bölgelerindeki itfaiye ekipleri orman yangınlarını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

İspanya&#x27;da sıcak hava dalgası sıcaklıkları rekor seviyelere taşırken, ülkenin farklı bölgelerindeki itfaiye ekipleri orman yangınlarını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2022 / CESAR MANSO

İspanya'da sıcak hava dalgası sıcaklıkları rekor seviyelere taşırken, ülkenin farklı bölgelerindeki itfaiye ekipleri orman yangınlarını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

© AFP 2022 / CESAR MANSO

İspanya'nın Sierra de Culebra bölgesinde 25 bin hektar ormanlık alan küle dönerken, Navarra bölgesinde yangın şiddetini giderek artırdı.

İspanya&#x27;nın Sierra de Culebra bölgesinde 25 bin hektar ormanlık alan küle dönerken, Navarra bölgesinde yangın şiddetini giderek artırdı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2022 / CESAR MANSO

İspanya'nın Sierra de Culebra bölgesinde 25 bin hektar ormanlık alan küle dönerken, Navarra bölgesinde yangın şiddetini giderek artırdı.

© AFP 2022 / CESAR MANSO

Navarra bölgesel hükümeti, yangının büyümesi üzerine vatandaşları zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyararak, önlerindeki birkaç saatin önemli olduğunu belirtti.

Navarra bölgesel hükümeti, yangının büyümesi üzerine vatandaşları zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyararak, önlerindeki birkaç saatin önemli olduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2022 / CESAR MANSO

Navarra bölgesel hükümeti, yangının büyümesi üzerine vatandaşları zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyararak, önlerindeki birkaç saatin önemli olduğunu belirtti.

© AFP 2022 / CESAR MANSO

Bölgedeki 20 köyden binden fazla kişi tahliye edilirken, yetkililer dün vatandaşların evlerine dönebileceğini söyledi.

Bölgedeki 20 köyden binden fazla kişi tahliye edilirken, yetkililer dün vatandaşların evlerine dönebileceğini söyledi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2022 / CESAR MANSO

Bölgedeki 20 köyden binden fazla kişi tahliye edilirken, yetkililer dün vatandaşların evlerine dönebileceğini söyledi.

© AFP 2022 / CESAR MANSO

Yangınlarda şuana kadar can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangınlarda şuana kadar can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2022 / CESAR MANSO

Yangınlarda şuana kadar can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

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