https://tr.sputniknews.com/20220620/550-bin-kisiye-askerlik-affi-yolda-bakaya-ve-kacaklar-icin-bedelli-duzenlemesi-mecliste-1057644996.html

550 bin kişiye askerlik affı yolda: Bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesi Meclis’te

550 bin kişiye askerlik affı yolda: Bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesi Meclis’te

AK Parti yoklama kaçağı veya bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayanlar için 20 maddelik teklif hazırladı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T12:45+0300

2022-06-20T12:45+0300

2022-06-20T12:45+0300

politika

askerlik

af

mahir ünal

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal bedelli askerlik af düzenlemesi teklifine ilişkin açıklama yaptı. Teklifin, bedelli askerlikten yararlanamayan yoklama kaçağı ve bakaya kaçaklarının da bedelli askerlikten yararlanmalarını düzenlediğini belirten Ünal, şunları söyledi:

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askerlik, af, mahir ünal