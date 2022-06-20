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550 bin kişiye askerlik affı yolda: Bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesi Meclis’te
550 bin kişiye askerlik affı yolda: Bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesi Meclis’te
AK Parti yoklama kaçağı veya bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayanlar için 20 maddelik teklif hazırladı. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T12:45+0300
2022-06-20T12:45+0300
politika
askerlik
af
mahir ünal
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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal bedelli askerlik af düzenlemesi teklifine ilişkin açıklama yaptı. Teklifin, bedelli askerlikten yararlanamayan yoklama kaçağı ve bakaya kaçaklarının da bedelli askerlikten yararlanmalarını düzenlediğini belirten Ünal, şunları söyledi:
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askerlik, af, mahir ünal

550 bin kişiye askerlik affı yolda: Bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesi Meclis’te

12:45 20.06.2022
© AA / Murat KaynakBedelli askerlik
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA / Murat Kaynak
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AK Parti yoklama kaçağı veya bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayanlar için 20 maddelik teklif hazırladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal bedelli askerlik af düzenlemesi teklifine ilişkin açıklama yaptı.
Teklifin, bedelli askerlikten yararlanamayan yoklama kaçağı ve bakaya kaçaklarının da bedelli askerlikten yararlanmalarını düzenlediğini belirten Ünal, şunları söyledi:
Astsubayların 9. derece, birinci kademe yerine 9. derece 2. kademeden göreve başlamasına yönelik düzenleme astsubaylara yönelik müjdeyi içeriyor.
Genelkurmay başkanının görev süresini yani haddini 72 yaşına çıkarıyoruz. Birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor.
Harekat ve yurtdışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayanlara ilave sınav hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeriyor.
7 kanunda düzenleme ve değişiklik öngörüyor. 20 maddeden oluşuyor.
550 bin kişiyi etkileyen askerlik affı düzenlemesini Meclis'e sunduk. Yoklama kaçağı ve bakayalar bedelliden yararlanacak. Bedellinin miktarını Savunma Bakanlığı duyuracak
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