https://tr.sputniknews.com/20220620/6-kovid-dalgasi-mi-israilde-2-ayin-en-yuksek-vaka-sayisi-agir-hastalarda-7-gunde-yuzde-70-artis-1057654671.html

6. Kovid dalgası mı? İsrail'de 2 ayın en yüksek vaka sayısı, ağır hastalarda 7 günde yüzde 70 artış

6. Kovid dalgası mı? İsrail'de 2 ayın en yüksek vaka sayısı, ağır hastalarda 7 günde yüzde 70 artış

Kovid-19'un Omicron'dan mutasyon geçiren BA-5 isimli yeni varyantının yayıldığı İsrail'den alarm zilleri çaldıran açıklamalar geldi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T15:33+0300

2022-06-20T15:33+0300

2022-06-20T16:04+0300

koronavirüs

israil

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Dünyada Kovid-19 pandemisinin geçtiği görüşüyle rehavet hali yaşanırken, pandemiyle en sıkı mücadele eden ülkelerin başını çeken İsrail'den korkutucu bir açıklama geldi. İsrail'de Sağlık Bakanlığı'nın 6. dalga uyarısı yapmasının ertesi günü nisandan bu yana en yüksek vaka sayısı açıklandı. Pazar günü teyitli vaka sayısının 10 bini geçmesiyle İsrail nisandan beri en yüksek sayıyı gördü. Enfeksiyonların yüzde 70'inin Omicron'dan mutasyon geçiren BA-5 isimli yeni varyanttan kaynaklandığı, BA-5'in öncüllerinden daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dirençli olduğu belirtildi. Öncesinde Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü'nden 'İsrail'in yeni bir koronavirüs enfeksiyonu dalgasının başlangıcını yaşıyor olabileceği' uyarısı gelmişti. Zira İsrail'de yeni vakalar, hastaneye yatışlar ve diğer veriler mart ayının sonundan beri istikrarlı şekilde yükselişte.Buna rağmen Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü, şimdiki halde yeni kısıtlamalar getirilmesinin sözkonusu olmadığı güvencesini verdi. Durumu ciddi olan Kovid hastalarının sayısı cuma günü 140'a ulaştı. Bu sayı, önceki cuma 85'ti. Yani ağır Kovid hastaları sayısında bir haftada yüzde 70'lik artış kaydedildi. Son bir haftada 6 ölüm kayıtlara geçti. Son durumu 'öngörülemez ve istikrarsız' diye niteleyen sağlık uzmanları, hastanelerde Kovid bölümlerinin yeniden açılmasına ihtiyaç olabileceği ikazını yaptı.İsrail Sağlık Bakanlığı, cuma günü 7313 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Yeniden üreme oranı cuma günü 1.31 olarak gerçekleşti. Her bir koronavirüs taşıyıcısının ortalama olarak kaç kişiyi enfekte ettiğini ölçen bu oranın 1'in üzerine çıkması, yayılmanın arttığı anlamına gelir. Yaklaşık 2 aydır bu eşiğin altında kalan yeniden üreme oranı, mayıs ortasından beri 1'in üzerine çıkış eğiliminde. Ynet haber sitesine konuşan Bar Ilan Üniversitesi'nden bağışıklık sistemi uzmanı Prof. Cyrille Cohen, salgın hastalığın geldiği noktanın asıl göstergesinin, ciddi durumdaki hasta sayısı olduğunu, çünkü hastaların çoğunun insanlar gidip test yaptırmadığı için tespit edilmediğini söyledi.

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israil