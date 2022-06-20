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https://tr.sputniknews.com/20220620/ab-misir-ile-2027ye-kadar-surecek-ortaklik-haritasini-acikladi-1057672864.html
AB, Mısır ile 2027'ye kadar sürecek 'ortaklık haritasını' açıkladı
AB, Mısır ile 2027'ye kadar sürecek 'ortaklık haritasını' açıkladı
Avrupa Birliği (AB), Mısır ile 2027'ye kadar sürecek ülkenin yeşil ve dijital dönüşümü, dış politika, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü içeren konularda... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T22:29+0300
2022-06-20T22:29+0300
dünya
mısır
ab
anlaşma
ortaklık
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AB-Mısır Ortaklık Konseyi'nin 9'uncu toplantısı, dün Lüksemburg'da yapıldı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, bugün yine Lüksemburg'da AB Dışişleri bakanlarıyla gayriresmi öğle yemeğinde bir araya geldi.Ardından AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ortaklık Konseyi Toplantısı'nda 2027'ye kadar olan dönemde pek çok konuda iş birliğini kapsayacak bir plan kabul edildiği bildirildi.Buna göre, AB ve Mısır, iş birliğini ekonomi, dış politika ve bölgede istikrarın sağlanması olmak üzere 3 temel alanda geliştirecek.AB, Mısır'ı yeşil ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında desteklemek amacıyla 2021-2024 dönemi için 240 milyon euro'luk yardım da sağlayacak.Artan gıda, enerji ve emtia fiyatları karşısında AB, Mısır'ın özellikle tahıl üretim ve depolama tesislerini desteklemek için 100 milyon euro aktaracak.Mısır'ın bölgede enerji merkezi olma yolunda sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşılayan AB, COP27 Başkanlığını da destekleyecek.Açıklamada, AB'nin Mısır ile terör, düzensiz göç, insan kaçakçılığı konularında da iş birliği yapacağı belirtilerek, "Mısır ve AB, uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda tüm vatandaşlarının anayasal hakları olarak demokrasiyi, temel özgürlükleri ve insan haklarını, cinsiyet eşitliğini ve fırsat eşitliğini teşvik etmeye kararlıdır" ifadesi kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220619/almanya-basbakani-scholz-ab-genislemeye-kendisini-hazirlamali-1057604182.html
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mısır, ab, anlaşma, ortaklık

AB, Mısır ile 2027'ye kadar sürecek 'ortaklık haritasını' açıkladı

22:29 20.06.2022
© AAAB Bayrağı
AB Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA
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Avrupa Birliği (AB), Mısır ile 2027'ye kadar sürecek ülkenin yeşil ve dijital dönüşümü, dış politika, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü içeren konularda ortaklık yapacak.
AB-Mısır Ortaklık Konseyi'nin 9'uncu toplantısı, dün Lüksemburg'da yapıldı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, bugün yine Lüksemburg'da AB Dışişleri bakanlarıyla gayriresmi öğle yemeğinde bir araya geldi.
Ardından AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ortaklık Konseyi Toplantısı'nda 2027'ye kadar olan dönemde pek çok konuda iş birliğini kapsayacak bir plan kabul edildiği bildirildi.
Buna göre, AB ve Mısır, iş birliğini ekonomi, dış politika ve bölgede istikrarın sağlanması olmak üzere 3 temel alanda geliştirecek.
AB, Mısır'ı yeşil ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında desteklemek amacıyla 2021-2024 dönemi için 240 milyon euro'luk yardım da sağlayacak.
Artan gıda, enerji ve emtia fiyatları karşısında AB, Mısır'ın özellikle tahıl üretim ve depolama tesislerini desteklemek için 100 milyon euro aktaracak.
Mısır'ın bölgede enerji merkezi olma yolunda sarf ettiği çabaları memnuniyetle karşılayan AB, COP27 Başkanlığını da destekleyecek.
Açıklamada, AB'nin Mısır ile terör, düzensiz göç, insan kaçakçılığı konularında da iş birliği yapacağı belirtilerek, "Mısır ve AB, uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda tüm vatandaşlarının anayasal hakları olarak demokrasiyi, temel özgürlükleri ve insan haklarını, cinsiyet eşitliğini ve fırsat eşitliğini teşvik etmeye kararlıdır" ifadesi kullanıldı.
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