https://tr.sputniknews.com/20220620/abd-kurallara-dayali-duzen-edebiyati-yaparken-putin-tek-kutuplulugun-sonunu-ilan-etti-1057730807.html

'ABD kurallara dayalı düzen edebiyatı yaparken Putin tek kutupluluğun sonunu ilan etti'

'ABD kurallara dayalı düzen edebiyatı yaparken Putin tek kutupluluğun sonunu ilan etti'

Hasan Erel’e göre, ABD kerameti kendinden menkul 'kurallara dayalı düzen edebiyatı' yaparken, Putin, St. Petersburg'da tek kutupluluğun sonunu ilan etti... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T22:34+0300

2022-06-20T22:34+0300

2022-06-22T00:38+0300

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ukrayna krizi

hasan erel

rusya

vladimir putin

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Batı bloğu; Ukrayna üzerinden Rusya Federasyonu'na açılan savaşta 'birlik görüntüsü' sergilerken, uyguladıkları ağır yaptırımların bumerang gibi dönüp kendilerini vurmasının sancılarını yaşamaya başladı. ABD ve AB çapında enflasyon oranları on yıllardır görülmemiş rekor seviyelere ulaşırken, enerji ve gıda krizi Batı siyasi ve ekonomik düzenini giderek zorlamaya başlıyor. Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 7.4 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 8.1'e kadar yükseldi. En yüksek yıllık enflasyonun yüzde 39.2 ile enerjide gerçekleştiği görülüyor.Bu koşullarda Batı bloğu AB ve NATO liderler zirvesine hazırlanırken, Rusya Federasyonu da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda çok kutuplu dünya düzeni için alternatif iş birliklerine yoğunlaştı. Forumda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna harekatının yanı sıra küresel duruma dair de kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. AB'nin 'siyasi egemenliğini yitirdiği' ve bürokratik elitlerin 'başkasının dansına eşlik ettiği' saptaması yapan Putin, Rusya'ya açılan savaşta Avrupa'da eşitsizliğin derinleşeceği ve yapılan ekonomik hataların elitlerin koltuklarından edecek gelişmeleri tetikleyeceğini öngördü. “Batı'nın planı, Rus ekonomisini küstahça yok etmekti ancak işe yaramadı" diyen Putin, Moskova'nın kendisiyle çalışmak isteyenlerle işbirliğini geliştireceği mesajı verdi. Rusya lideri ABD'nin kendisini 'Tanrının yeryüzündeki elçisi' ilan ettiği tek kutuplu düzeninin devam etmesinin imkanı olmadığının altını çizdi.Ukrayna çatışmasının küresel yankıları ve Putin'in St. Petersburg Forumu’ndaki konuşmasını gazeteci ve yazar Hasan Erel ile konuştuk.'ABD kerameti kendinden menkul kurallara dayalı düzen edebiyatı yapıyor'Hasan Erel’e göre, Rusya Devlet Başkanı 2007'deki Münih konuşmasındaki uyarılarını çağrıştırırcasına St. Petersburg konuşmasında 'tek kutupluluğunun' artık bittiğini ilan etti. Batı'nın kerameti kendinden menkul bir 'kurallara dayalı düzen' edebiyatı yaptığını söyleyen Erel, bunun ABD'nin adaletsiz hegemonyası olduğunu herkesin bildiğini dile getirdi. Erel, buna karşılık Putin'in ‘Artık yarı sömürge diye bir şey olmaz, ya koloni ya da egemen devletsiniz’ mesajının önemli olduğu görüşünü dile getirdi:‘Dünyada fay hatları harekete geçti'Rusya için Ukrayna harekatının başarılı bir şekilde ilerlediğini ve bunu artık Biden ve Stoltenberg gibi isimlerin de teslim etmek durumunda kaldığını belirten Erel, ancak meselenin burada bitmediği görüşünde. Erel, Balkanlar'dan Çin'in Tayvan dosyasına pek çok bölgede fay hatlarının harekete geçtiği görüşünde:‘Batılı ülkeler siyaseten hem iç kamuoylarında hem ekonomik olarak büyük zarara uğradı’Avrupalıların gidişattan büyük zarar gördüklerini anımsatan Erel, Scholz, Draghi ve Macron’un geçen hafta trenle yaptıkları Kiev ziyaretini takiben savaşın sürmesi için bastıran Britanya'nın Başbakanı Johnson'ın da ayrıca Kiev'e gitmesine atıf yaptı. Erel, Kiev'in 'savaşı kaybediyoruz' söylemleri ortadayken, Britanya ve Almanya genelkurmay başkanlarının nükleer savaşı bile göze alan açıklamalarının yarattığı tehlikelere dikkat çekti:'Türkiye çok ciddi ikilem içinde tek başına bütün NATO’ya meydan okuyabilir mi, bilemiyorum'Batı'ya endeksli bir ülke olan Türkiye'nin ciddi ikilem içinde olduğunu belirtirken, tek başına NATO'ya meydan okumasının güçlüğüne dikkat çeken Erel, Türkiye'nin siyasetin Batı kampında dursa bile jeopolitik çıkarları açısından burada olmadığı görüşünde. Erel'e göre Türkiye'nin doğu ve güney ülkeleriyle işbirliği yapması gerekecek:‘BRICS'in genişletilmesiyle yeni bir G8’den söz ediliyor’Özellikle Rusya-Türkiye ilişkilerinin çok önemli olduğu görüşündeki Erel, BRICSR'in genişletilmesiyle yeni bir G8'den söz edildiğini aktardı:'İran veya Çin üzerinden sertleşmelere yönelik farklı senaryoları göreceğiz'ABD'nin Rusya'yı Çin'in yanına iterken Avrupa'yı yanına çektiğini ancak Asya-Pasifik'te Çin'e karşı attığı adımlara karşılık Latin Amerika'dan Afrika'ya sıkıntılar yaşadığını söyleyen Erel, buna karşılık St. Petersburg Forumu'na dünyanın dört yanından yapılan katılımlara atıfta bulundu. Erel'e göre fay hatları sarsılmaya devam edecek ve İran veya Çin üzerinden sertleşen farklı senaryolar gündeme gelebilir:

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, nato, türkiye, ukrayna krizi, hasan erel, rusya, vladimir putin