https://tr.sputniknews.com/20220620/afganistan-uyruklu-227-gocmen-daha-malatyadan-ucakla-ulkelerine-gonderildi-1057666815.html
Afganistan uyruklu 227 göçmen daha Malatya’dan uçakla ülkelerine gönderildi
Afganistan uyruklu 227 göçmen daha Malatya’dan uçakla ülkelerine gönderildi
Türkiye’ye yasadışı yollardan giren Afganistan uyruklu 227 göçmen daha Malatya’dan uçakla ülkelerine gönderildi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T20:01+0300
2022-06-20T20:01+0300
2022-06-20T20:01+0300
türkiye
afgan sığınmacı
göçmen krizi
türkiye
charter seferleri
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Türkiye’ye yasadışı yollardan giren, polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından Malatya Havalimanı’ndan ülkelerine gönderildi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce işlemleri devam eden 227 Afganistanlı göçmen ise yarın düzenlenecek charter seferlerle ülkelerine gönderilecek. Malatya’da üç gün içerisinde toplam 681 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220617/izmir-aciklarinda-43-gocmen-kurtarildi-1057573552.html
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afgan sığınmacı, göçmen krizi, türkiye, charter seferleri
Afganistan uyruklu 227 göçmen daha Malatya’dan uçakla ülkelerine gönderildi
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Türkiye’ye yasadışı yollardan giren Afganistan uyruklu 227 göçmen daha Malatya’dan uçakla ülkelerine gönderildi.
Türkiye’ye yasadışı yollardan giren, polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından Malatya Havalimanı’ndan ülkelerine gönderildi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce işlemleri devam eden 227 Afganistanlı göçmen ise yarın düzenlenecek charter seferlerle ülkelerine gönderilecek.
Malatya’da üç gün içerisinde toplam 681 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi.