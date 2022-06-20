https://tr.sputniknews.com/20220620/afganistan-uyruklu-227-gocmen-daha-malatyadan-ucakla-ulkelerine-gonderildi-1057666815.html

Afganistan uyruklu 227 göçmen daha Malatya’dan uçakla ülkelerine gönderildi

Afganistan uyruklu 227 göçmen daha Malatya’dan uçakla ülkelerine gönderildi

Türkiye’ye yasadışı yollardan giren Afganistan uyruklu 227 göçmen daha Malatya’dan uçakla ülkelerine gönderildi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T20:01+0300

2022-06-20T20:01+0300

2022-06-20T20:01+0300

türkiye

afgan sığınmacı

göçmen krizi

türkiye

charter seferleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057666884_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_79bab1c34e1de787374eba9db076046c.jpg

Türkiye’ye yasadışı yollardan giren, polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda yakalanan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen daha İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde yapılan işlemlerin ardından Malatya Havalimanı’ndan ülkelerine gönderildi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nce işlemleri devam eden 227 Afganistanlı göçmen ise yarın düzenlenecek charter seferlerle ülkelerine gönderilecek. Malatya’da üç gün içerisinde toplam 681 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi.

https://tr.sputniknews.com/20220617/izmir-aciklarinda-43-gocmen-kurtarildi-1057573552.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afgan sığınmacı, göçmen krizi, türkiye, charter seferleri