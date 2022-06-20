https://tr.sputniknews.com/20220620/ahmet-nur-cebi-tum-kurumlar-istifa-etmeli-eski-hakemler-koltuklarini-yeni-hakemlere-birakmali-1057645996.html

Ahmet Nur Çebi: Tüm kurumlar istifa etmeli, eski hakemler koltuklarını yeni hakemlere bırakmalı

Ahmet Nur Çebi: Tüm kurumlar istifa etmeli, eski hakemler koltuklarını yeni hakemlere bırakmalı

Ahmet Nur Çebi, futbol gündemi ve yapılacak transferler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, "Umarım ki tüm kurullar istifa eder ve yenileri gelir"... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T13:06+0300

2022-06-20T13:06+0300

2022-06-20T13:13+0300

ahmet nur çebi

spor

beşiktaş

fenerbahçe

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Türkiye Futbol Federasyonu’nunda (TFF) kurulların istifa etmesini gerektiğini ifade eden Çebi, şunları söyledi:“Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi görevine başladı. Özellikle TFF’nin çok sıkıntılı bir süreçten geçmesi ve arkasından da erken bir seçime gitmesi söz konusu oldu. Bu seçim gerçekleştirildi ve yeni bir yönetim, başkan var. Hayırlı olsun diliyoruz. Seçilen herkes kendine göre birilerini isteyebilir ancak Türk futbolu adına yeni seçilen yönetime biz Beşiktaş olarak destek olacağımızı, başkana gereken desteği vereceğimizi Türk futbolu ve kulübümüz adına yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Kaostan kimseye fayda çıkmıyor, geçen sene gördük. İtiş kakış var ise kurumlar arasında, hem kurumlar hem de Türk futbolu zedeleniyor, bu sene olmaması lazım. Ben ilk başlardan beri kurumların hepsinin istifa etmesi gerektiğini, yeni başlangıç yapılması gerektiğini söyleyenlerdenim. Ümit ediyorum ki tüm kurullar TFF’ye istifalarını verirler, yenileri göreve gelir. 1 sene sonra yapılacak olan seçimde kurullarında artık genel kurulda seçilmesi gerektiği bir uygulama olacak, daha da güzel olacak. Umuyorum kurulların tamamının istifa edip yenilendiği bir süreç yaşarız. 1-2 tanesinin istifa ettiği süreci kabul etmiyorum. Eski hakemlerin yeni kardeşlerine koltuklarını bırakmalarını istiyorum. Artık Türk futbolunun önünü yeni olan her şeye açmak ve huzuru Türk futboluna kazandırmak adına hakemlerin de yenilendiği, gençlerin görev aldığı sürecin başlamasını diliyorum.”‘Atiba 1 yıl daha devam edecektir’Atiba’nın sözleşmesi konusunda açıklama yapan Çebi, “Atiba bizim sevdiğimiz, uzun yıllarını Beşiktaş’a vermiş, oldukça katkı vererek bu süreci geçirmiş bir oyuncumuz. Dolayısıyla TFF’nin cumartesi günü yapmış olduğu toplantıdaki almış olduğu kararlar limit konusunda takımların önünü açmıştır. Aynı şekilde 8+3 yabancı kuralı ve 14 tane kadroda olabilmesi kuralı Atiba ile elimizi sözleşme yapma konusunda güçlendirmiştir. Kural olarak aşıldı ama ekonomik olarak da aşmamız gereken süreç. Benim için Beşiktaş’ın ekonomisi de çok önemli. Atiba’nın da bu ekonomiye katkı verecek bir birey olduğunu biliyorum. Umarım bu süreci istediğimiz süreçte geçirebilirsek Atiba 1 yıl daha devam edecektir. Kendisinin özellikle Dünya Kupası’nda oynamak istediğini biliyoruz. Bir Beşiktaşlı futbolcunun Dünya Kupası’nda oynaması da marka değeri için önem ifade ediyor” diye konuştu.‘Wout Weghorst ile ekonomik olarak anlaştık ama olumlu cevap alamadık’Transfer konularına değinen Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:‘Ersin’e talepler var, Rıdvan’ın transferi bitmek üzere’Muleka ve Muleka gibi isimlerin gündemlerinde olduğunu söyleyen Başkan Çebi, “Tek alternatif değil ama o da var. Beğendiğimiz bir futbolcu. Scout ekibimiz, teknik direktörümüzün hepsinin elinde çok değerli oyuncular var. Ersin ve Rıdvan altyapıdan gelen değerlerimiz. Ersin’e de talep var, özellikle Rıdvan’ın bitmek üzere. Çok ufak tefek noktalar kaldı. Rıdvan transferini maalesef malum muhalefetimiz ne yaparsak yapalım hiçbir şekilde doğru yapmadığımızı ifade ederek böyle süreç yaşatıyorlar. Aldığımız rakamlar her ne kadar 4 milyon Euro’ya yakınsa da 2.5 milyonluk rakamlar kontrat süresinin içerisinde gerçekleştirilme ihtimali var. Sonraki satıştan da paydan dolayı 6 milyonu bulacak diye düşünüyorum. Bir iki ufak noktalar kaldı sanırım bu hafta içinde biter. Dolayısıyla bu genç çocuklarımızın yurt dışına gidişlerini teşvik etmeliyiz. Bu düşünceyle devir daimi tercih eden bir başkanım. Başarılı olan, talibi olanların Avrupa’da Türk futbolunu temsil etmeleri gurur kaynağıdır” şeklinde konuştu.‘Türk futbolu kaosun içinde’Ahmet Nur Çebi, hakemlerle ilgili görüşlerini belirtti:‘Beşiktaş’ın TMSF’ye düşme şansı sıfır’Beşiktaş Üyesi Ethem Sancak’ın söylemleriyle ilgili soruya cevap veren Çebi, “Beşiktaş 120 yıllık kulüp. Diğer kulüplerle yorum yapmam ama benim kulübümüm TMSF’ye düşme şansı sıfır. Eğer birilerinin böyle bir beklentisi varsa boşuna bekler. Ama ben Ethem Bey’in orada başka bir şey anlatmaya çalıştığını anlıyorum. Kendisi üyemizdir, kötü niyetle söylemediğini düşünüyor, umuyorum. Öyle bir sorun olursa biz buradayız, Beşiktaşlılar olarak ortada bırakmayız anlamında düşünmek istiyorum. Onun dışında başka düşüncede olana bu camia müsaade etmeyecektir. Taraftar böyle bir şeye müsaade etmez. İyi niyetle söylenmişse saygıyla anlamaya çalışırım. Beşiktaş TMSF’ye bir gün düşerse, bırakmam diyorsa bırakmam seni kampanyası olarak düşünürüz” diye konuştu.‘Fenerbahçe’nin şampiyonluk talebi adaletli ve vicdanlıysa olumsuz bakmayız’Fenerbahçe’nin geçmiş şampiyonluklarını istemesiyle ilgili soruya cevap veren Ahmet Nur Çebi, “Biz Beşiktaş camiası olarak adaletin ve vicdanın olduğu her yerde varız. Eğer bu talep adaletli, vicdanlı bir şekilde karşılanacaksa, adalet ve vicdan için yapılıyorsa buna olumsuz bakmayız. Orada hedef 3 kuruş daha fazla alalım, bir formada başkasından daha fazla yıldız olsun içinse bu sıkıntılı süreçlerde bu tür konulara gerek yok. Konu adalet ve vicdansa kimin hakkı varsa eşit şekilde olacaksa bizim için sakıncası yok” dedi.‘Abdülkerim, Kazımcan listemizde ancak alternatifleri var’Transfer konusunda her zaman alternatifleri olduğunu vurgulayan Çebi, “Ortaya atılan her isim niyetimiz varsa da bize sıkıntı çıkartıyor. Beşiktaş taraftarına seslenmek istiyorum. İsimler ortada dolaştığı takdirde her güzel transferin zorlaşmaya başladığını, Beşiktaş’ın zarar gördüğünü söylemek istiyorum. Bütün isimlerle ilgili ilişkimiz devam ediyor. Larin ile ilişkimiz söz konusu değil. Yarın bir gün olabilir. Abdülkerim Bardakçı listemizde, alternatifi olan bir futbolcu. Altay’daki Kazımcan da gündemimizde. Onun dışında 25 tane daha alternatif var” ifadelerini kullandı.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son olarak kombinelerle ilgili, “Kombinelerde Beşiktaş taraftarının çok kısa sürede bitireceği bir süreci göreceğiz. Temmuz başında kombine satışlarını başlatmayı planlıyoruz. Sabah 9’da başlayıp öğlen 12’de bitirmiş olur taraftarımız, böyle bir beklentim var” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220617/cumhurbaskani-erdogan-besiktas-kulubu-baskani-ve-yonetim-kurulu-uyelerini-kabul-etti-1057557927.html

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ahmet nur çebi, beşiktaş, fenerbahçe