https://tr.sputniknews.com/20220620/ak-partili-tayyardan-pinar-gultekin-kararina-tepki-hukuk-cinayeti-1057664902.html

AK Partili Tayyar’dan Pınar Gültekin kararına tepki: Hukuk cinayeti

AK Partili Tayyar’dan Pınar Gültekin kararına tepki: Hukuk cinayeti

AK Partili Şamil Tayyar, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Metin Avcı’ya indirimli ceza verilmesine tepki göstererek, Hâkimler ve Savcılar... 20.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-20T19:24+0300

2022-06-20T19:24+0300

2022-06-20T19:27+0300

türkiye

pınar gültekin

ak parti

şamil tayyar

cemal metin avcı

mahkeme

savcı

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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, sanığın cezası uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi. AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, kararı '“Hukuk cinayeti” olarak nitelendirerek, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararı incelemesini istedi.Tayyar, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220516/pinar-gultekin-davasinda-sanigin-kardesi-mertcan-avci-icin-adli-kontrol-karari-verildi-1056415650.html

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pınar gültekin, ak parti, şamil tayyar, cemal metin avcı, mahkeme, savcı