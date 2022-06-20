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AK Partili Tayyar’dan Pınar Gültekin kararına tepki: Hukuk cinayeti
AK Partili Tayyar’dan Pınar Gültekin kararına tepki: Hukuk cinayeti
AK Partili Şamil Tayyar, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Metin Avcı’ya indirimli ceza verilmesine tepki göstererek, Hâkimler ve Savcılar... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T19:24+0300
2022-06-20T19:27+0300
türkiye
pınar gültekin
ak parti
şamil tayyar
cemal metin avcı
mahkeme
savcı
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Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, sanığın cezası uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi. AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, kararı '“Hukuk cinayeti” olarak nitelendirerek, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararı incelemesini istedi.Tayyar, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220516/pinar-gultekin-davasinda-sanigin-kardesi-mertcan-avci-icin-adli-kontrol-karari-verildi-1056415650.html
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pınar gültekin, ak parti, şamil tayyar, cemal metin avcı, mahkeme, savcı

AK Partili Tayyar’dan Pınar Gültekin kararına tepki: Hukuk cinayeti

19:24 20.06.2022 (güncellendi: 19:27 20.06.2022)
© AA / ArşivŞamil Tayyar
Şamil Tayyar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA / Arşiv
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AK Partili Şamil Tayyar, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Metin Avcı’ya indirimli ceza verilmesine tepki göstererek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun ( HSK) kararı incelemesini talep etti.
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, sanığın cezası uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirildi.
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, kararı '“Hukuk cinayeti” olarak nitelendirerek, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararı incelemesini istedi.
Tayyar, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Yakılarak katledilen Pınar Gültekin’in katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ‘haksız tahrik’ gerekçesiyle 23 yıla indirilmesi, hukuk cinayetidir. Yazıklar olsun. Vicdanların talebi, HSK bu kararı her yönüyle incelemelidir.
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