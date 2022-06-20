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https://tr.sputniknews.com/20220620/akdenizde-kurtarilan-900u-askin-gocmen-ab-devletlerinin-limanlarini-acmasi-icin-denizde-bekliyor-1057674425.html
Akdeniz'de kurtarılan 900'ü aşkın göçmen, AB devletlerinin limanlarını açması için denizde bekliyor
Akdeniz'de kurtarılan 900'ü aşkın göçmen, AB devletlerinin limanlarını açması için denizde bekliyor
Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarınca (STK) son günlerde Akdeniz’de kurtarılan 900'den fazla düzensiz göçmen, tahliye edilmek üzere Avrupa devletlerinden... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T23:15+0300
2022-06-20T23:15+0300
dünya
göçmen krizi
akdeniz
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Alman STK "Sea-Watch"un farklı operasyonlarda kurtardığı 313 kişi, bir diğer Alman STK "Sea-Eye"ın kurtardığı 483 göçmen ve İspanyol STK "Salvamento Maritimo Humanitario"nun kurtardığı 112 kişi olmak üzere 908 düzensiz göçmen, Avrupa devletlerinin kendilerini kurtaran STK gemilerine limanlarını açması için denizde bekliyor.Söz konusu STK'ler, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, bölgeye en yakın Avrupa Birliği (AB) üyesi İtalya ve Malta başta olmak üzere Avrupa ülkelerine göçmenleri tahliye edebilmeleri için kendilerine limanlarını açma çağrısı yaptı.STK'ler, düzensiz göçmenlerin bir kısmının bir haftadan fazla süredir denizde olduğuna dikkati çekerken göçmenlerin korunma hakkı olduğunu vurguladı.Diğer yandan İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, yıl başından bu yana deniz yoluyla İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmenlerin sayısı 24 bin 507 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 19 bin 118'di.Akdeniz'deki düzensiz göç sorunuAkdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine genellikle Avrupa menşeili sivil toplum kuruluşları kurtarıyor.Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.Söz konusu rotada zaman zaman trajediler de yaşanıyor. Teknelerin alabora olması sebebiyle ya da göçmenlerin kalabalık nedeniyle havasızlıktan öldüğü hadiseler de kaydediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220620/dunyada-kac-multeci-var-1057662403.html
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göçmen krizi, akdeniz, italya, almanya, libya, malta

Akdeniz'de kurtarılan 900'ü aşkın göçmen, AB devletlerinin limanlarını açması için denizde bekliyor

23:15 20.06.2022
© İHAİzmir’in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 43 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir’in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 43 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© İHA
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Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarınca (STK) son günlerde Akdeniz’de kurtarılan 900'den fazla düzensiz göçmen, tahliye edilmek üzere Avrupa devletlerinden güvenli liman bekliyor.
Alman STK "Sea-Watch"un farklı operasyonlarda kurtardığı 313 kişi, bir diğer Alman STK "Sea-Eye"ın kurtardığı 483 göçmen ve İspanyol STK "Salvamento Maritimo Humanitario"nun kurtardığı 112 kişi olmak üzere 908 düzensiz göçmen, Avrupa devletlerinin kendilerini kurtaran STK gemilerine limanlarını açması için denizde bekliyor.
Söz konusu STK'ler, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, bölgeye en yakın Avrupa Birliği (AB) üyesi İtalya ve Malta başta olmak üzere Avrupa ülkelerine göçmenleri tahliye edebilmeleri için kendilerine limanlarını açma çağrısı yaptı.
STK'ler, düzensiz göçmenlerin bir kısmının bir haftadan fazla süredir denizde olduğuna dikkati çekerken göçmenlerin korunma hakkı olduğunu vurguladı.
Diğer yandan İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, yıl başından bu yana deniz yoluyla İtalya'ya ulaşan düzensiz göçmenlerin sayısı 24 bin 507 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 19 bin 118'di.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.
Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.
Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine genellikle Avrupa menşeili sivil toplum kuruluşları kurtarıyor.
Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da Malta oluyor.
Söz konusu rotada zaman zaman trajediler de yaşanıyor. Teknelerin alabora olması sebebiyle ya da göçmenlerin kalabalık nedeniyle havasızlıktan öldüğü hadiseler de kaydediliyor.
İnfografik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
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