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Anket: Yükselen enflasyon, İngilizlerin üçte birini bunalıma sokuyor
Anket: Yükselen enflasyon, İngilizlerin üçte birini bunalıma sokuyor
İngiltere yapılan bir ankette, giderek daha fazla insanın, kazançlarının artık geçimlerini sağlamaya yetmediğini fark ettiği ve akıl sağlığını koruyamadığı... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T12:05+0300
2022-06-20T12:07+0300
dünya
ingiltere
enflasyon
depresyon
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Sky News televizyonu tarafından yapılan ankete göre gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar, İngiltere'de yaşayan insanların üçte birinin 6 ay öncesine kadar daha kötü bir ruh haline girmesine neden oldu.Ankette, insanların yüzde 60'ından fazlasının elektrik ve ısınma faturalarını ödeme, arabalarının depolarını doldurma ya da gıda alışverişi yapma konusunda çok daha kaygılı olduğu belirtildi.Ankete katılanların çoğu, evlerini ısıtmak ya da gıda alışverişi yapmak arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Ankete katılan 10 kişiden 4'ü, alışverişe gittiklerinde artık daha ucuz markaları tercih ettiklerini söyledi.Doğalgaz ve elektrik maliyetlerinin yıllık bazda sırasıyla yüzde 53.5 ve yüzde 95.5 oranında artması nedeniyle İngilizlerin yüzde 48'i, daha düşük derecede ısınmaya çalışmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.Ayrıca ankete katılan üçte biri, sorunların artması sebebiyle dışarı çıkmaya ve sosyalleşmeye daha az istekli hale gelmeye başladıklarını dile getirdiler.Öte yandan anket, geçim sorununun insanların ruh sağlığına zarar vermeye başladığını gösterdi. Ankete katılanların yaklaşık üçte biri şu an daha depresif hissettiklerini ve beşte biri de ekonomik sıkıntıların uykularını etkilediğini ifade ettiler.Mental Health Concern Derneği Başkanı Adam Crampsie, Sky News'e verdiği demeçte, düşük gelirli hanelerdeki İngilizlerin beşte birinin ruh sağlığı sorunları geliştirme olasılığının zengin ailelere kıyasla üç kat daha fazla olduğunu dile getirdi.'İnsanlar ölecek'Crampsie, "Kriz yaşamanın maliyeti nedeniyle acil yardım arayan ve kriz servislerimize gelen insan sayısında çarpıcı bir artış gördük. Bugün gerçekten ihtiyacı olan insanlara sokakta, az da olsa bir şeyler teslim ediyoruz. Ve ne yazık ki, devlet fonlarının bize ulaşması uzun zaman alıyor" diye konuştu.Crampsie, devletten gelen desteğin, kurumun hizmetlerine erişim talebi doğrultusunda artmadıkça, 'insanların öleceği' konusunda uyardı.
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ingiltere, enflasyon, depresyon

Anket: Yükselen enflasyon, İngilizlerin üçte birini bunalıma sokuyor

12:05 20.06.2022 (güncellendi: 12:07 20.06.2022)
© REUTERS / ANDREW BOYERSİngiltere - Pazar - Enflasyon - Market
İngiltere - Pazar - Enflasyon - Market - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© REUTERS / ANDREW BOYERS
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İngiltere yapılan bir ankette, giderek daha fazla insanın, kazançlarının artık geçimlerini sağlamaya yetmediğini fark ettiği ve akıl sağlığını koruyamadığı ortaya çıktı.
Sky News televizyonu tarafından yapılan ankete göre gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar, İngiltere'de yaşayan insanların üçte birinin 6 ay öncesine kadar daha kötü bir ruh haline girmesine neden oldu.
Ankette, insanların yüzde 60'ından fazlasının elektrik ve ısınma faturalarını ödeme, arabalarının depolarını doldurma ya da gıda alışverişi yapma konusunda çok daha kaygılı olduğu belirtildi.
Ankete katılanların çoğu, evlerini ısıtmak ya da gıda alışverişi yapmak arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Ankete katılan 10 kişiden 4'ü, alışverişe gittiklerinde artık daha ucuz markaları tercih ettiklerini söyledi.
Doğalgaz ve elektrik maliyetlerinin yıllık bazda sırasıyla yüzde 53.5 ve yüzde 95.5 oranında artması nedeniyle İngilizlerin yüzde 48'i, daha düşük derecede ısınmaya çalışmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.
Ayrıca ankete katılan üçte biri, sorunların artması sebebiyle dışarı çıkmaya ve sosyalleşmeye daha az istekli hale gelmeye başladıklarını dile getirdiler.
Öte yandan anket, geçim sorununun insanların ruh sağlığına zarar vermeye başladığını gösterdi. Ankete katılanların yaklaşık üçte biri şu an daha depresif hissettiklerini ve beşte biri de ekonomik sıkıntıların uykularını etkilediğini ifade ettiler.
Mental Health Concern Derneği Başkanı Adam Crampsie, Sky News'e verdiği demeçte, düşük gelirli hanelerdeki İngilizlerin beşte birinin ruh sağlığı sorunları geliştirme olasılığının zengin ailelere kıyasla üç kat daha fazla olduğunu dile getirdi.

'İnsanlar ölecek'

Crampsie, "Kriz yaşamanın maliyeti nedeniyle acil yardım arayan ve kriz servislerimize gelen insan sayısında çarpıcı bir artış gördük. Bugün gerçekten ihtiyacı olan insanlara sokakta, az da olsa bir şeyler teslim ediyoruz. Ve ne yazık ki, devlet fonlarının bize ulaşması uzun zaman alıyor" diye konuştu.
Crampsie, devletten gelen desteğin, kurumun hizmetlerine erişim talebi doğrultusunda artmadıkça, 'insanların öleceği' konusunda uyardı.
İngiltere Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2022
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