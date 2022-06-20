Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220620/arnavutkoyde-fabrika-bahcesinde-yangin-parfumeri-ile-cakmak-gazi-siseleri-patladi-1057658844.html
Arnavutköy’de fabrika bahçesinde yangın: Parfümeri ile çakmak gazı şişeleri patladı
Arnavutköy’de fabrika bahçesinde yangın: Parfümeri ile çakmak gazı şişeleri patladı
Arnavutköy'de ilaç fabrikasının önünde duran parfümeri ürünleri ve çakmak gazı şişelerinin patlaması nedeniyle 10 araçta hasar meydana geldi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T16:44+0300
2022-06-20T17:10+0300
türkiye
türkiye
istanbul
arnavutköy
patlama
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057660048_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_07b1a16e068e8b4c214848b983bd56ed.jpg
İstanbul'da, Hadımköy Mahallesi Hamit Kaplan Sokak'taki bir ilaç fabrikasının önündeki parfümeri ürünleri ve çakmak gazı şişeleri, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Aralarında tır ve hafif ticari aracın da bulunduğu 10 araçta hasar meydana geldi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle bazı araçlar tamamen yandı, tırın ön cephesi de zarar gördü.Bazı şişelerin patlayarak sıçramasıyla çevredeki otluk alanda da alevler yükseldi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220517/arnavutkoyde-fabrika-yangini-1056429559.html
türkiye
istanbul
arnavutköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057660048_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_7d6b7e2a9df962cb8dc50e70f17ce75e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, istanbul, arnavutköy, patlama, yangın

Arnavutköy’de fabrika bahçesinde yangın: Parfümeri ile çakmak gazı şişeleri patladı

16:44 20.06.2022 (güncellendi: 17:10 20.06.2022)
© AAArnavutköy’de fabrika bahçesinde yangın: Parfümeri ile çakmak gazı şişeleri patladı
Arnavutköy’de fabrika bahçesinde yangın: Parfümeri ile çakmak gazı şişeleri patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Arnavutköy'de ilaç fabrikasının önünde duran parfümeri ürünleri ve çakmak gazı şişelerinin patlaması nedeniyle 10 araçta hasar meydana geldi.
İstanbul'da, Hadımköy Mahallesi Hamit Kaplan Sokak'taki bir ilaç fabrikasının önündeki parfümeri ürünleri ve çakmak gazı şişeleri, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aralarında tır ve hafif ticari aracın da bulunduğu 10 araçta hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle bazı araçlar tamamen yandı, tırın ön cephesi de zarar gördü.
Bazı şişelerin patlayarak sıçramasıyla çevredeki otluk alanda da alevler yükseldi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Arnavutköy'de fabrika yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
TÜRKİYE
Arnavutköy'de fabrika yangını
17 Mayıs, 09:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала