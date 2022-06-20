https://tr.sputniknews.com/20220620/arnavutkoyde-fabrika-bahcesinde-yangin-parfumeri-ile-cakmak-gazi-siseleri-patladi-1057658844.html
Arnavutköy’de fabrika bahçesinde yangın: Parfümeri ile çakmak gazı şişeleri patladı
Arnavutköy’de fabrika bahçesinde yangın: Parfümeri ile çakmak gazı şişeleri patladı
Arnavutköy'de ilaç fabrikasının önünde duran parfümeri ürünleri ve çakmak gazı şişelerinin patlaması nedeniyle 10 araçta hasar meydana geldi. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T16:44+0300
2022-06-20T16:44+0300
2022-06-20T17:10+0300
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patlama
yangın
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İstanbul'da, Hadımköy Mahallesi Hamit Kaplan Sokak'taki bir ilaç fabrikasının önündeki parfümeri ürünleri ve çakmak gazı şişeleri, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Aralarında tır ve hafif ticari aracın da bulunduğu 10 araçta hasar meydana geldi.İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle bazı araçlar tamamen yandı, tırın ön cephesi de zarar gördü.Bazı şişelerin patlayarak sıçramasıyla çevredeki otluk alanda da alevler yükseldi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220517/arnavutkoyde-fabrika-yangini-1056429559.html
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türkiye, istanbul, arnavutköy, patlama, yangın
Arnavutköy’de fabrika bahçesinde yangın: Parfümeri ile çakmak gazı şişeleri patladı
16:44 20.06.2022 (güncellendi: 17:10 20.06.2022) Abone ol
Arnavutköy'de ilaç fabrikasının önünde duran parfümeri ürünleri ve çakmak gazı şişelerinin patlaması nedeniyle 10 araçta hasar meydana geldi.
İstanbul'da, Hadımköy Mahallesi Hamit Kaplan Sokak'taki bir ilaç fabrikasının önündeki parfümeri ürünleri ve çakmak gazı şişeleri, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aralarında tır ve hafif ticari aracın da bulunduğu 10 araçta hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle bazı araçlar tamamen yandı, tırın ön cephesi de zarar gördü.
Bazı şişelerin patlayarak sıçramasıyla çevredeki otluk alanda da alevler yükseldi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.