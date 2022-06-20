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https://tr.sputniknews.com/20220620/avustralyada-ilk-kez-basortulu-bir-kadin-senatoya-girdi-1057646211.html
Avustralya'da ilk kez başörtülü bir kadın Senato'ya girdi
Avustralya'da ilk kez başörtülü bir kadın Senato'ya girdi
Avustralya'da İşçi Partisi'nden Senato'ya seçilen Fatima Payman, parlamentoya giren ilk başörtülü kadın oldu. 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T13:08+0300
2022-06-20T13:09+0300
dünya
avustralya
senato
parlamento
başörtüsü
fatima payman
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Canberra Times'ın haberine göre, 8 yaşında annesi ve üç kardeşi ile Afganistan'dan mülteci olarak Avustralya'ya gelen Payman, Batı Avustralya'nın 6. Senato koltuğunu kazandı. Avustralya Seçim Komisyonu, Batı Avustralya eyaleti için 27 yaşındaki Payman'ın galibiyetini doğruladı. Parlamentoya giren ilk başörtülü kadın olan Payman, İşçi Partisi'nden Ed Husic ve Anne Aly ile Senatodaki üç Müslüman Avustralyalıdan biri olacak. Seçim Komisyonunun sonuçları paylaşmasının ardından açıklama yapan Payman, yeni görevine seçilmekten onur ve ayrıcalık duyduğunu söyledi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Başbakan Yardımcısı Patrick Gorman, Twitter üzerinden, Payman'ı tebrik etti.
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avustralya, senato, parlamento, başörtüsü, fatima payman

Avustralya'da ilk kez başörtülü bir kadın Senato'ya girdi

13:08 20.06.2022 (güncellendi: 13:09 20.06.2022)
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© AA
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Avustralya'da İşçi Partisi'nden Senato'ya seçilen Fatima Payman, parlamentoya giren ilk başörtülü kadın oldu.
Canberra Times'ın haberine göre, 8 yaşında annesi ve üç kardeşi ile Afganistan'dan mülteci olarak Avustralya'ya gelen Payman, Batı Avustralya'nın 6. Senato koltuğunu kazandı.
Avustralya Seçim Komisyonu, Batı Avustralya eyaleti için 27 yaşındaki Payman'ın galibiyetini doğruladı.
Parlamentoya giren ilk başörtülü kadın olan Payman, İşçi Partisi'nden Ed Husic ve Anne Aly ile Senatodaki üç Müslüman Avustralyalıdan biri olacak.
Seçim Komisyonunun sonuçları paylaşmasının ardından açıklama yapan Payman, yeni görevine seçilmekten onur ve ayrıcalık duyduğunu söyledi.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Başbakan Yardımcısı Patrick Gorman, Twitter üzerinden, Payman'ı tebrik etti.
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