https://tr.sputniknews.com/20220620/avustralyadan-assange-karari-1057650447.html
Avustralya'dan Assange kararı
Avustralya'dan Assange kararı
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, WikiLeaks'in kurucusu ve Avustralya vatandaşı Julian Assange hakkındaki davaya kamuoyu önünde müdahale etmeyeceğini... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-20T14:13+0300
2022-06-20T14:13+0300
2022-06-20T14:13+0300
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Basın mensuplarına konuşan Albanese, ABD Başkanı Joe Biden ile dava hakkında konuşup konuşmadığı konusunda açıklama yapmak istemediğini belirterek "Ortaklarımızla diplomatik ve uygun şekilde ilişki kuran bir hükümete liderlik etme niyetindeyim" ifadesini kullandı. ABD'den Assange hakkındaki kovuşturmayı bırakmasını talep etmesine yönelik çağrıları reddeden Albanese, Assange hakkındaki davaya kamuoyu önünde müdahale etmeyeceğini vurguladı. İngiltere'nin Assange'ın ABD'ye iade edilmesine karar vermesinin ardından Avustralya kamuoyunda hükümetin müdahalesine yönelik talepler artıyor. Başsavcı Mark Dreyfus ve Dışişleri Bakanı Penny Wong, İngiliz hükümetinin kararına ilişkin Assange'ın davasının çok uzun sürdüğünü ve sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Irak ve Afganistan'daki suçlara ilişkin belgeleri yayımlayan Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını 17 Haziran’da imzalamıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hem sulh ceza mahkemesi hem de yüksek mahkemenin değerlendirmesinin ardından 17 Haziran'da Sayın Julian Assange'ın ABD'ye iadesine karar verildi" ifadesi kullanılmıştı. Açıklamada, Assange'ın karara itiraz için 14 günlük süresi bulunduğu aktarılmıştı. WikiLeaks'ten yapılan açıklamada ise karara tepki gösterilerek "Bugün, basın özgürlüğü ve İngiliz demokrasisi için kara bir gün. Bu ülkede ifade özgürlüğünü önemseyen herkes, İçişleri Bakanı'nın Julian Assange'ın suikastını planlayan ABD'ye iadesini onayladığı için derin bir utanç duymalıdır" ifadelerine yer verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220420/londradaki-mahkeme-assange-hakkinda-abdye-iade-edilmesi-emrini-verdi-1055704268.html
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Avustralya'dan Assange kararı
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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, WikiLeaks'in kurucusu ve Avustralya vatandaşı Julian Assange hakkındaki davaya kamuoyu önünde müdahale etmeyeceğini açıkladı.
Basın mensuplarına konuşan Albanese, ABD Başkanı Joe Biden ile dava hakkında konuşup konuşmadığı konusunda açıklama yapmak istemediğini belirterek "Ortaklarımızla diplomatik ve uygun şekilde ilişki kuran bir hükümete liderlik etme niyetindeyim" ifadesini kullandı.
ABD'den Assange hakkındaki kovuşturmayı bırakmasını talep etmesine yönelik çağrıları reddeden Albanese, Assange hakkındaki davaya kamuoyu önünde müdahale etmeyeceğini vurguladı. İngiltere'nin Assange'ın ABD'ye iade edilmesine karar vermesinin ardından Avustralya kamuoyunda hükümetin müdahalesine yönelik talepler artıyor.
Başsavcı Mark Dreyfus ve Dışişleri Bakanı Penny Wong, İngiliz hükümetinin kararına ilişkin Assange'ın davasının çok uzun sürdüğünü ve sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.
İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Irak ve Afganistan'daki suçlara ilişkin belgeleri yayımlayan Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını 17 Haziran’da imzalamıştı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hem sulh ceza mahkemesi hem de yüksek mahkemenin değerlendirmesinin ardından 17 Haziran'da Sayın Julian Assange'ın ABD'ye iadesine karar verildi" ifadesi kullanılmıştı.
Açıklamada, Assange'ın karara itiraz için 14 günlük süresi bulunduğu aktarılmıştı.
WikiLeaks'ten yapılan açıklamada ise karara tepki gösterilerek "Bugün, basın özgürlüğü ve İngiliz demokrasisi için kara bir gün. Bu ülkede ifade özgürlüğünü önemseyen herkes, İçişleri Bakanı'nın Julian Assange'ın suikastını planlayan ABD'ye iadesini onayladığı için derin bir utanç duymalıdır" ifadelerine yer verilmişti.